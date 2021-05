Rede Solidária está com inscrições abertas para cursos de capacitação

Divulgação/Sedhast Curso promovido por meio do Rede Solidária

Programa Rede Solidária, promovido pelo Governo do Estado e administrado pela Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), oferece oportunidades de geração de renda por meio de cursos de capacitação em Mato Grosso do Sul. O principal objetivo do programa é emancipar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Por meio da parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) o programa abriu inscrições para os cursos de enxoval para bebê, introdução a modelagem de lingerie e modelagem de calças e bermudas.

Diretor do Rede Solidária II, Paulo Xavier destaca que a iniciativa visa auxiliar, em especial, pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19. “Nossa expectativa é muito grande com a retomada dos cursos de capacitação principalmente nesse tempo de pandemia em que milhares de pessoas necessitam trabalhar e falta qualificação. São modalidades que a pessoa pode ter um retorno imediato com a venda da sua produção, gerando renda para sua família. Qualificar é a garantia de futuro melhor”, explicou via assessoria.

Conforme a Sedhast a previsão é que os cursos iniciem no dia 8 de junho na sede do Programa Rede Solidária II, as capacitações serão ministradas nos períodos matutino, vespertino e noturno. De acordo com a assessoria, serão seguidos todos os protocolos de biossegurança para evitar o contágio da Covid-19, como salas com abertura de espaço e distanciamento das máquinas pelos técnicos do Senai.

A Rede Solidária e o Senai-MS anunciaram que até o final de 2021 serão disponibilizadas cerca de 500 vagas em 30 cursos de capacitação e geração de renda, voltados à população em geral.

Serviço:

Inscrições podem ser feitas por meio do telefone da Rede Solidária, (67) 3344-3877, ou na sede do programa, localizada no bairro Jardim Noroeste, na Rua da Conquista, n° 649 em Campo Grande.

Confira a lista dos cursos com inscrições abertas:

Enxoval para bebê - início 08/06 a 14/07, período matutino de segunda-feira a sexta-feira, das 7:30 às 11:30, totalizando 100 horas de curso.

Introdução a modelagem de lingerie - de 08/06 a 07/07, período vespertino de segunda-feira a sexta-feira, das 13 às 17h, somando 80 horas de curso.

Modelagem de calças e bermudas - início 08/06 a 23/07, período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 18:40 às 22h, totalizando 120 horas de curso.