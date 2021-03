Processo seletivo do Tribunal Regional do Trabalho está com vagas abertas

Divulgação/TRT/MS TRT/MS está com inscrições abertas para estagiários

Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (TRT/MS) divulgou nesta terça-feira (16), a abertura do processo seletivo para o programa de estágio. As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio regular acima de 16 anos e estudantes de graduação a partir do 3º semestre.

Podem concorrer às vagas de nível superior estudantes dos seguintes cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Jornalismo e História. Para as áreas de informática serão admitidos estudantes dos cursos de Análise de Sistemas, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes de Computadores, Engenharia de Software e Sistemas de Informação.

As vagas referentes às Varas do Trabalho e Postos Avançados do interior, são voltadas a acadêmicos de Direito das cidades de Aquidauana, Bataguassu, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Mundo Novo, Naviraí, Mundo Novo, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

O estágio possui carga horária de 20 horas semanais e as inscrições para a seleção são gratuitas. Estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 700 para nível médio e R$ 1.000 para nível superior. As provas serão realizadas online no dia 28 de março, das 9h às 10h.

Serviço:

As inscrições vão até às 23h59min do dia 24 de março e podem ser feitas pelo portal www.superestagios.com.br.