Prazo para inscrição das 750 vagas do IFMS terminam na quinta

Deurico/Capital News

Termina nesta quinta-feira (30) o prazo de inscrições para cursos de qualificação profissional a distância do IFMS. São 750 vagas em 15 municípios.



Entre os cursos oferecidos na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC) estão: Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor. Com duração média de quatro meses e carga horária mínima de 160h.



Sendo feita na maioria do tempo à distância, há períodos de encontros semanais, podendo ser feita em Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Itaporã, Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina, Selvíria, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.



As inscrições podem ser feitas gratuitamente na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde também está publicado o edital de abertura.



Existem algumas exigências para cursar os cursos, como: ter concluído ou estar cursando o ensino médio e para candidatos ao nível básico II devem ainda passar por uma prova de conhecimento básico.





É possível ter acesso ao quadro de cursos e vagas aqui.