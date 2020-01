Inscrições abertas para cursos gratuitos na área de Assistência Social

Reprodução Os interessados devem se cadastrar online

Estão abertas as inscrições para cursos a distância gratuitos no portal de educação a distância do Ministério da Cidadania, focados em trabalhadores a área da assistência social, no Mato Grosso do Sul.

A ferramenta possui cursos de Controle Social, com carga horária de 32 h, proporcionando informações a respeito da participação e controle social no âmbito da assistência social. Com carga horária de 20h, o curso sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) procura entendimento amplo e claro aos participantes sobre a gestão de parcerias entre o poder público e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), considerando a Lei Federal nº 13.019/2014.

Essa ação é uma parceria entre Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e o Ministério da Cidadania.

Ainda podem ser encontrados outros cursos como o Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família (SICON) e o Curso I EPPCF (A promoção do Desenvolvimento Infantil e o Programa Criança Feliz), no site http://www.mds.gov.br/ead/.