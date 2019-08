IFMS prorroga a entrega de projetos para feira cientifica

Os estudantes do ensino fundamental e médio, de escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul, podem participar da Feiras de Ciência e Tecnologia, realizada pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O prazo para a inscrição dos projetos foi prorrogado até 2 de setembro. A prorrogação foi publicada nesta segunda-feira, 19, na Central de Seleção.



Podem participar do evento estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º ano), médio e técnico integrado, de escolas públicas ou privadas, dos municípios onde o IFMS tem campus e suas respectivas áreas de abrangência. Ex-alunos do Instituto Federal que concluíram os cursos técnicos integrados após novembro do ano passado também podem participar.



A inscrição deve ser feita pelo orientador do projeto de pesquisa, que precisa ter vínculo empregatício com a instituição de ensino ou ser servidor público, por meio do Sistema de Submissão e Avaliação de Projetos do IFMS. Além de cadastrar informações sobre o trabalho, como orientador e autores, é preciso submeter o resumo expandido.



Trabalhos

Devem se enquadrar nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde; Exatas e da Terra; Humanas, Sociais Aplicadas e Linguística; Agrárias e Engenharias; e Multidisciplinar, para projetos com mais de uma área predominante.



Cada trabalho pode ter um orientador, um coorientador e até três estudantes de ensino fundamental, médio e/ou técnico integrado. Os alunos vinculados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) podem participar como coorientadores, caso haja interesse. Todas as orientações necessárias para a preparação do resumo estão disponíveis no anexo 2 do edital.