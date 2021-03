Encerra o prazo para processo seletivo Projeto Integra SUS

Divulgação Processo Seletivo

Termina nesta quarta-feira (17) o prazo para o processo seletivo que visa a atuação na Secretaria de Estado de Saúde (SES) no Projeto Integra SUS. Vagas são oferecidas para as funções de gestores de Serviços de Saúde nas áreas de Ciências Contábeis (1), Direito (2), Análise de Sistemas (1), Serviço Social ou Enfermagem (1) e Engenharia Civil (1).



Nessa ação, a SES executará atividades na Rede de Atenção à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), na elaboração dos planos regionais de saúde e produtos previstos.



Serviço

As inscrições deverão ser realizadas até às 17h do dia 17 de março, exclusivamente no site www.concursos.ms.gov.br, onde estarão disponíveis o Edital e o formulário de relação de documentos para avaliação curricular.