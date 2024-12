Suzano e Sest Senat abrem inscrições para Escola de Motoristas com bolsa de R$ 1,4 mil

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação Programa oferece 24 vagas para qualificação de motoristas na área de logística florestal

Divulgação

Programa oferece 24 vagas para qualificação de motoristas na área de logística florestal

A Suzano, líder mundial na produção de celulose e reconhecida pela fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, em parceria com o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) de Três Lagoas, está com inscrições abertas para a terceira turma do Programa Escola de Motoristas Profissionais. O curso visa a qualificação de pessoas interessadas em atuar no setor de logística florestal e oferece uma gratificação de R$ 1,4 mil aos aprovados. Ao todo, estão disponíveis 24 vagas.

Para participar, os candidatos devem atender a alguns pré-requisitos, como ter idade mínima de 21 anos, possuir CNH nas categorias “D” ou “E” válidas, estar sem infrações graves ou reincidências nos últimos 12 meses e residir em Três Lagoas (MS). As inscrições estão abertas até o dia 8 de janeiro e devem ser feitas pessoalmente na sede do SEST SENAT, localizada na avenida Júlio Ferreira Xavier, 2640, Três Lagoas, durante o horário comercial.

O Programa Escola de Motoristas Profissionais tem como foco a inclusão e a equidade, com preferência para mulheres, embora os homens também possam se inscrever. Gustavo Henning, Gerente de Logística Florestal da Unidade Três Lagoas da Suzano, destaca que o objetivo é promover a igualdade de oportunidades no setor de logística florestal, proporcionando formação de qualidade para todos os interessados.

Durante o processo seletivo, os candidatos passarão por uma análise de documentos e histórico de trânsito. Para isso, é essencial que os participantes tragam sua CNH, CTPS (caso tenha vínculo empregatício), histórico de pontuação do Detran e comprovante de residência. A entrega dos documentos deve ser feita pessoalmente no momento da inscrição, não sendo aceitos documentos enviados por terceiros ou por correios.

Lançado em julho deste ano, o programa já formou 36 pessoas, sendo 23 mulheres. A expectativa é que até o final do primeiro semestre de 2025, cerca de 150 profissionais sejam qualificados para atuar na área de logística florestal. O curso, com duração de aproximadamente um mês e meio, abrange aulas teóricas, práticas e simuladas, abordando temas como segurança, legislação, primeiros socorros, e direção segura. Além disso, há um módulo especializado para condutores de veículos de transporte de cargas indivisíveis, com 50 horas de formação.