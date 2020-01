Campo Grande recebe curso Técnico em Agropecuária

Famasul



Foram abertas as inscrições para um Curso Técnico em Agropecuária em Campo Grande, ofertado para alunos que já concluíram o ensino médio, é possível se cadastrar gratuitamente até o dia 02 de fevereiro.

Ao todo são 130 vagas, com aulas presenciais, que aconteceram no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte. Uma ação promovida pelo Senar/MS, a especialização tem duração de 2 anos, divididos em 4 semestres, podendo ser feito nos períodos matutino ou vespertino.

Os destaques da graduação são as palestras intituladas “A voz do produtor”, onde produtores rurais de cadeias distintas ministram palestras sobre suas atividades; Além do “De Técnico para Técnico”, com profissionais repassando experiências e conhecimento sobre o mercado de trabalho; e “Momento Embrapa”, que oferecerá palestras de pesquisadores da Embrapa sobre o andamento das principais pesquisas da unidade.

Conforme o diretor do Centro de Excelência, Francisco Paredes, para esta ação, a vivência prática com as atividades de campo é o principal foco. “Além disso possuímos um programa de estágios chamado ‘Excelência no Campo’. Estamos ampliando parcerias com empresas e propriedades rurais para que os alunos tenham mais oportunidade e adquiram experiência com a atividade profissional”, ele finaliza.