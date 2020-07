Aberto processo seletivo para epidemiologista e médico

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul abriu as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação de profissionais para atuarem na Secretaria de Estado de Saúde (SES) em atividades relacionadas à vigilância em saúde.

Conforme a publicação são duas vagas para médico e duas vagas para epidemiologista, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração total bruta de R$ 6.639,23 e R$ 3.412,14, respectivamente.

O período de inscrições e envio de documentos para a avaliação curricular é das 08h do dia 06 de julho às 17h do dia 09 de julho através do site www.concurso.ms.gov.br, onde estarão disponíveis o edital completo e o formulário de relação de documentos. Resultados preliminares das solicitações de inscrição e avaliação curricular serão publicados no dia 16 de julho. Às 08h do mesmo dia começa o período recursal e segue até às 17h do dia 17 de julho. Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 22 de julho.

No dia seguinte, dia 23 de julho, serão publicados os resultados definitivos das inscrições, o resultado final, homologação do processo seletivo e convocação dos candidatos aprovados. Já a apresentação de documentos, comprovação de requisitos e contratação dos candidatos será realizada nos dias 28 e 29 de julho, em horário a ser definido em edital.

Serviço

Em casos de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato por via telefônica ou por meio do WhatsApp no número (67) 3318-1466, já que não haverá atendimento presencial para garantir a prevenção do contágio da doença Covid-19.