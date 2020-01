Aberto edital para curso de sargentos da Polícia Militar

Divulgação/ MSGOV As 206 vagas são destinadas a cabos

Foi aberto o edital do processo seletivo para curso de formação de sargentos da Polícia Militar no Mato Grosso do Sul. São ao todo, 256 vagas ofertadas.



A formação é destinada a cabos da, com o critério de antiguidade. O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (24).



O processo seletivo é dividido em quatro fases: a inscrição, exames de saúde e de capacidade física e apresentação e análise de documentos. Depois de aprovado em todo o processo, os candidatos serão convocados por meio de editais, no site www.imprensaoficial.ms.gov.br.



O não comparecimento a qualquer uma das etapas e demais atividades acarreta em automática eliminação. É importante frisar que não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, avaliações, exames e demais atividades que integram o processo seletivo interno, tampouco realização fora da data, horário e local estabelecidos em edital específico.



É possível fazer as inscrições para o processo seletivo por meio da internet, do dia 27 até as 18h do dia 31 de janeiro, no endereço eletrônico ti.pm.ms.gov.br/inscrições.