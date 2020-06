Perdido pelo dinheiro

É importante ter ideais na vida e se mover por eles, mas, quando isso não dá retorno econômico, nem todos estão preparados para enfrentar a situação adversa. Não é raro encontrar quem se deprima ou quem simplesmente perda o fio de prumo da existência, realizando ações despropositadas.

Esse é o tema de “Últimas consequências” (“Hush Money”), filme em que um professor de artes, que não consegue pagar uma dívida com o dinheiro de suas aulas e da venda de seus quadros, decide sequestrar uma jovem filha de um famoso atleta. Envolve-se, é claro, em um beco sem saída do qual não poderia sair vitorioso.



O que torna a obra dirigida por Terrell Lamont digna de debate é o relacionamento que o sequestrador desenvolve com a jovem. Ele precisa, por exemplo, comprar medicamentos porque ela é asmática. Também descobre que ambos têm um mesmo amor: a arte. Esses diálogos, que parecem deslocados na narrativa, reduzem a distância entre bandido e mocinha.



O mais importante do filme está na capacidade de nos fazer avaliar melhor como a falta de dinheiro e a pressão para pagar um empréstimo funcionam como detonadores de todo um processo mental em que o pensamento habitual perde o seu sentido. A lógica passa a ser outra – e é extremamente perigosa, pois não segue razão alguma, a não ser a do desespero.

Jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela Unesp, graduado em Letras (Português e Inglês) e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Coordena o projeto @arteemtempodecoronavirus e é responsável pelo site www.oscardambrosio.com.br