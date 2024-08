Orientações para criar um testamento e proteger seu patrimônio

Divulgação Sidney Pedrotti

Elaborar um testamento pode parecer uma tarefa complexa, mas, com a tecnologia, isso se tornou um processo simples, acessível e ao alcance de um clique. Desse modo, é possível garantir a paz da sua família em um momento tão delicado, reunindo todos os processos necessários na palma da mão. Através de plataformas intuitivas, para facilitar a navegação no dia a dia, a gestão do seu patrimônio se torna mais simples. O uso de tecnologia transforma um processo tradicionalmente burocrático em algo descomplicado e seguro. A criptografia de ponta garante que suas informações estarão protegidas, e que apenas você e as pessoas que escolher terão acesso ao seu testamento e outros documentos importantes.

Pensar na vida como uma jornada é uma metáfora poderosa; ao longo do caminho, acumulamos bens e lembranças que representam a nossa história. Criar um testamento é como desenhar o mapa que guiará a distribuição desses bens quando você não estiver mais aqui. Esse é um ato de amor e responsabilidade, que traz segurança e tranquilidade para sua família, evitando disputas e problemas legais.

Nesse cenário, apresento algumas dicas e orientações para criação do testamento e, com isso, proteger seu patrimônio.

1. Identifique-se

Informe quem você é, onde e quando nasceu, e declare que está apto a fazer esse registro. Essa etapa é essencial para validar a autenticidade do documento.

2. Nomeie um executor

Escolha alguém de confiança para ser o executor do seu testamento, responsável por garantir que suas instruções sejam cumpridas conforme o que você escreveu. Ele deve ser uma pessoa íntegra e preferencialmente ter bom conhecimento sobre suas finanças e propriedades.

3. Liste seu legado

Faça um inventário de todas as suas posses, incluindo dinheiro, imóveis, veículos, joias e outros itens de valor. Seja detalhista e claro sobre quem deve receber o quê. Essa etapa é crucial para evitar ambiguidades e possíveis disputas.

4. Indique guardiões

Se você tem filhos menores de idade, pode designar guardiões para eles. Assim, caso venha a faltar, seus herdeiros serão cuidados por pessoas de sua confiança. Você também pode fazer o mesmo para o seu animal de estimação, assegurando que ele seja bem cuidado.

5. Outras disposições

Além de tudo isso, você pode incluir outras vontades no seu testamento. Por exemplo, pode fazer doações para instituições de caridade ou especificar desejos quanto ao seu funeral.

6. Assine e registre

Por fim, assine o documento e registre-o conforme a legislação local. Em muitos lugares, é necessário que ele seja assinado na presença de testemunhas e, em alguns casos, reconhecido em cartório para afirmar sua validade legal.



*Sidney Pedrotti

CEO da Guarda Digital, empresa inovadora que oferece soluções abrangentes e sensíveis para auxiliar as famílias durante o difícil processo de luto – e-mail: [email protected].

