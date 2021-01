Oportunidades sem precedentes para sanar causas de antigos “novos normais”

Na comunidade autônoma espanhola de Andaluzia o planejamento e a execução de obras públicas apresentam um ágil transcurso oposto à correnteza da pandemua. Diante de empresários, uma das camadas da população a serem beneficiadas, autoridades anunciaram no início de outubro o que está sendo e o que começará a ser feito em uma de suas províncias para remediar entraves ao bom funcionamento de serviços públicos aos quais muita gente teve de se adaptar há pelo menos mais de uma década. Com reiteradas declarações em seu nome de zelo para com as expectativas dos pagadores de impostos a Junta de Andaluzia se disponibilizara irremediavelmente para escrutínio de indivíduos propensos à busca por garantias de perseverança nesse ímpar caminho driblando reviravoltas políticas, econômicas e sanitárias das quais jâ se sente os efeitos e similares tormentas ainda capazes de recrudescer na região e no resto do país ibérico.

Divulgação Victor Teixeira

O Plano Andaluzia em Marcha reserva 957 milhões de euros para 150 projetos destinados ao aprimoramento da resposta às necessidades de cada segmento da população da província de Málaga. No referido encontro com figuras do governo regional, em um museu, provedores de empregos e bens e serviços massivamente consumíveis inteiraram-se dos pormenores do cronograma ainda não informados à imprensa para que fossem dovulgados ao público.



Constava entre os exemplos mencionados por Elías Bendodo, um porta-voz da Junta, o prolongamento da malha viária do metrô da cidade de Málaga com o acréscimo de saídas em direção a seu centro histórico e ao Hospital Civil. Concluídos em julho, os trabalhos não subterrâneos levados a cabo desde 2006 na avenida de Andalucía proporcionaram aos malaguenhos um impedimento ao trânsito de pedestres e veículos de dimensões similares a efeitos colaterais do andamento de algumas obras públicas em países menos desenvolvidos. Em prévias declarações feitas à imprensa o governo local vislumbrou o próximo junho como momento até o qual, dentro das hipóteses mais otimistas sobre o ritmo em que ocorrem os processos licitatórios para a escolha da empresa responsável pela construção dos trilhos da rota ao Centro e em que os trabalhos transcorrerão, essa parte do empreendimento estará pronta para receber seus trens a serem comprados após dita formalidade e submetidos a testes preliminares a sua postura em funcionamento. Sem indicar o comprimento temporal até então desenvolvido pela espera, Bendodo também elencou como destino para investimentos, entre obras de reforma e construção de unidades de saúde em benefício às exigências desses tempos virulentos e aos desafios pós-pandemia e melhorias nas condições para o fluxo de bens e serviços dos provedores aos fregueses, a conclusão das reformas nos acessos ao Parque Tecnológico de Andaluzia (PTA), em razão de cuja integridade uma multinacional comunicara sua desistência de operar lá.



Ao lado dos socorros requeridos por seu campo de atuação a conselheira de emprego Rocío Blanco abordou na reunião a corrente viabilidade de aprimoramentos no abastecimento de água em algumas regiões e canalização do rio Guadalhorce, de cujo atual perfil ela relatou os impactos ao desenvolvimento no entorno do corpo hídrico, cuja relevância não pode ser desprezada apesar de não constar no pronunciamento o momento desde o qual é aguardada a boa vontade governamental acerca do tema. Por sua vez, Javier Imbroda, conselheiro de educaçäo, proclamou a proximidade do fim do sentido negativo da oferta de vagas no sistema escolar de algumas áreas frente à demanda por instrução a crianças e jovens. Fez parte de seu pronunciamento um conjunto de exemplos da peleja de estudantes e trabalhadores da educação cujos mais antigos itens retratando a interrupção de projetos de ampliação estrutural de colégios e construção de novas unidades datam de 2009. Se expôs nominalmente no discurso a crônica dependência de salas de aula pré-fabricadas por muitos colégios, em vigor em um deles desde 2011.

A afirmação de clara dedicação das autoridades andaluzas ao bem-esrar geral por Bendodo no encontro realçou o positivo retrato das atuações da Junta, atualmente liderada pelo Partido Popular (PP) e pelos Cidadãos (Cs), ambos de direita, no tocante à infraestrutura. Quando procurados pelos jornais locais Diario Sur e La Opinión de Málaga em nome da publicidade cabível ao desenrolar da expansão do metrô, representantes da Junta ostentaram o triunfo materializado na restituição da avenida ao tráfego popular e avisavam da vinda de mais progressos. Esforçando-se contra a probabilidade de repetir o legado das prévias administrações do PSOE (Partido Socualisra Operário Espanhol), lenientes com a total paralisação das tarefas entre setembro de 2015 e junho de 2017 resultante de discordâncias com a firma encarregada à época por detalhes do contrato após um quadro de insuficiência orçamentária vivido do lado governamental entre 2010 e 2013, não partiam deles prazos certeiros para a entrega das benfeitorias sem a certeza da imunidade do processo a contratempos. Situações capazes de apresentarem este efeito dispõem de potencial substrato em não inspiradores passos dados pela Junta no dever de cercear a transmissibilidade do vírus e medidas de que os poderes centrais de Madri lançaram mão ao se deparar com esse chamamento e ainda com os clamores por terapias de recuperação econômica.

Diante de uma nova escalada de infecções a Junta de Andaluzia reluz entre as administrações autonômicas espanholas com um alinhamento à realidade de algumas providências suas de ordem sanitária em um grau que dá a lideranças de nações menos desenvolvidas um direito a um maior reconhecimento de seu empenho. O nível 4 de alerta, o mais extremo permite 75% de ocupaçäo humana no exterior de hotéis e restaurantes das áreas onde foi decretado, ao passo que nas regiões sob o grau 3 os veículos de transporte coletivo ficam autorizados a comportar toda a sua capacidade (100%), como nos tempos pré-pandemia. Tudo isso sem ao menos equiparar à média nacional a quantidade de casos identificados por teste PCR, provedor do máximo de precisão até agora possível para ditar o ciclo de frenagens e retomadas dos serviços públicos e da atividade mercantil.

Com seus modos de reação direta ao desafio biológico a Junta não aproveitou a responsabilidade extra que lhe cabia em virtude do fraco esmero do governo nacional, sob o comando do socialista Pedro Sánchez, para com seus compromissos no particular suporte a Andaluzia e no básico de seu controle sobre a calamidade no restante da Espanha. Ante a inacessibilidade das variáveis de que Madri lançara mão no recente maio para definir quais províncias andaluzas poderiam relaxar os limites às interações humanas esses gestores locais não tinham meios para buscar compensações de danos das quais haveriam de se encarregar os mandatários centrais. A disseminação do vírus, ademais, poderia ser amortecida com uma dedicação maior dos gestores dessa parcela do país a assegurar o rastreamento dos contágios e o respeito geral às medidas preventivas em níveis capazes de contrapor a ausência de empecilhos ao deslocamento humano entre pontos com diferentes patamares de contaminação no isolamento perimetral decretado a regiões pelo governo Sánchez, situação criticada em outubro pela governadora da comunidade de Madri (onde está a homônima capital espanhola) Isabel Díaz Ayuso (Cidadãos).

Os valores em espécie anunciados como veículo para as metas do Plano Andaluzia em !archa impressionam perto dos 140 bilhões de euros prometidos à Espanha pela União Europeia como revigorante para o sistema de saúde e a economia. Contudo, a alta nas infecções pode pôr sobre os custos tanto do atendimento aos pacientes quanto do fomento à geração de emprego e renda com promessas de retomada de pendentes projetos de infraestrutura visando sua entrega um ônus com vigor para forçar o ingresso ou um engajamento mais profundo de Andaluzia nos promissores litígios pelos fundos .

Após aberta em 15 de outubro, está disponível a todos os países integrantes da União Europeia até o vindouro 30 de abril a chance de terem suas propostas de reconstrução conhecidas pela Comissão Europeia a fim de garantir orientação e acompanhamento na medida certa ao proveito que cada Estado anseia dar às fatias que receberem. A trama espanhola é marcada pela busca do time de Sánchez de total liderança na definição dos investimentos públicos e empresas em cuja volta por cima colaborarão no lugar de prover a cada ente governante autonômico os volumes de amparo financeiro cabíveis perante o peso exercido sobre cada um pela emergência médica e as adversidades mercantis. Por seu modo de abordar uma provação global paralela a persistentes animosidades separatistas na Catalunha Andaluzia é colocada como outra possível fonte de quedas de braço entre comunidades (tanto as politicamente alinhadas a Madri quanto as comandadas pela oposição) no tocante à partilha das ajudas pecuniárias e pela viabilidade de facilitações por Sánchez do cumprimento de deveres incumbidos a elas nos moldes de um acordo firmado individualmente com o País Basco em julho, bem antes de um encontro com lideranças autonômicas, permitindo-lhe um endividamento bilionário.

A retomada da atenção a projetos de interesse público a nível nacional ou local cuja implementação só teve data para começar tem na pandemia em curso um instante amplificador de sua pertinência. No decorrer dos esforços objetivando findar essa ameaça partilhada entre todos os povos e governos, ideias como essa devem a conveniência de sua inserção entre planos de reavivamento econômico ao caso que fazem de imagináveis expectativas de muita gente por iniciar o universalmente desejado futuro pós-coronavírus livre de cronologicamente rastejantes inoperâncias em elementares meios de alcance e manutenção da qualidade de vida. O programa público andaluz é no momento a melhor fonte de inspiração para outros entes governantes espanhóis e forâneos por combinar a significância de suas ideias com a prudência na estipulação de quanto demorará para se concretizarem e a conjuntura política e sanitária por meio da qual se mostra imperativo esse respeito para com a espera de tal progresso pelos governados.

*Victor Teixeira

Jovem blogueiro de Itaporã ainda não diplomado em Jornalismo, mas interessado no modo como os fenômenos políticos, econômicos e sociais ocorrem no país e fora dele e são registrados e analisados sobretudo pelas mídias locais de onde os fatos acontecem ou de lugares de qualquer forma próximos.