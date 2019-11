O que é a dor que acontece nas articulações?

Osteocondrite também conhecida como osteocondrose também pode ser chamada de osteocondrite dissecante é uma condição a qual uma quantidade variável de osso e sua cartilagem adjacente perde seu suprimento de sangue e sua causa é muitas vezes desconhecida. Os sintomas incluem dor nas articulações, rigidez, e até mesmo o bloqueio da articulação. Você já sentiu algo parecido durante a sua atividade esportiva?

Divulgação Ana Paula Simões



O que é osteocondrite dissecante?

Osteocondrite dissecante pode envolver o osso e cartilagem de praticamente qualquer articulação do corpo. Cotovelos e joelhos são mais comumente afetadas. Normalmente, apenas uma pequena porção da cartilagem afetada está envolvida. Estatisticamente afeta mais os homens.



O que causa a osteocondrite ou osteocondrose?

A causa da osteocondrite dissecante é muitas vezes desconhecida. Teorias incluem lesões recorrentes leves (ex. esportes de impacto) ou perturbações do crescimento causas por atividades esportivas de impacto em crianças durante o crescimento.



Quais são os sintomas da osteocondrite?

Os sintomas são um resultado direto da irregularidade da cartilagem na articulação afetada. Os sintomas incluem dor, rigidez e ainda o bloqueio da articulação de modo que a amplitude de movimento é significativamente limitada. Por exemplo, quando osteocondrite dissecante afeta o cotovelo, a articulação pode não ir além de 90 graus de extensão, em vez de ser capaz de estender completamente em linha reta a 180 graus que é a amplitude considerada normal.



Como é osteocondrite dissecante diagnosticada?

Os sintomas iniciais podem ser sugeridos clinicamente pela observação da falta de amplitude de movimento com o "bloqueio" da articulação em um determinado ângulo. É neste ângulo que a cartilagem e o osso soltos ou amolecidos são literalmente "comprimidos", ao tentarmos movimentar. A dor também aparece nessas situações de mobilidade articular reduzida.



Para confirmar o diagnóstico o médico pode solicitar exames de imagem, como a ressonância magnética ou um artroressonancia (ressonância magnética com contraste direto na articulação).



Qual é o tratamento da osteocondrite dissecante?

Não há cura como tal, mas a doença pode ser tratada por uma variedade de meios, dependendo do tamanho e localização da lesão bem como a idade do paciente e do grau dos sintomas . Em alguns casos, especialmente na forma (juvenil) muito jovem, a osteocondrite dissecante pode corrigir-se espontaneamente.



Cirurgia artroscópica é um procedimento que é frequentemente usado como um tratamento para remover a cartilagem solta e o tecido ósseo da articulação é estimulado.



Qual é o prognóstico de osteocondrite dissecante?

Os indicadores de pior prognóstico ou resultado incluem uma lesão de grande porte sendo que varia de articulação para articulação. Lesão em uma área de suporte de peso (área de carga) e idade avançada do paciente são também reservados aos piores resultados.



Osteocondrite dissecante pode ser prevenida?

É possível evitar osteocondrite , impedindo trauma ou lesão na articulação afetada, trabalhando e reforçando a musculatura ao fazer esportes além de adequado preparo físico e orientação profissional.

*Ana Paula Simões

Professora Instrutora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Mestre em Medicina, Ortopedia e Traumatologia e Especialista em Medicina e Cirurgia do Pé e Tornozelo pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia; da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte; e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. www.anapaulasimoes.com.br