Lute por qualidade de vida

Na Expectativa de que esse novo ano será muito melhor e próspero, certamente já traçou metas e objetivos a serem alcançados ao longo desses 12 meses de 2020. No entanto, o que não deve esquecer, de forma alguma, é de buscar também qualidade de vida em tudo o que empreender. Se não for assim, corre sério risco de ser vitimado pela depressão, ansiedade, sedentarismo ou qualquer outra situação que pode prejudicar o equilíbrio do corpo e mente, provocando doenças.

Divulgação Wilson Aquino

A qualidade de vida é indispensável e de fundamental importância para todos. Não pode ser confundida, como muitos erroneamente pensam, com “padrão de vida”. Em outras palavras, a pessoa pode ser assalariada e mesmo assim ter qualidade de vida. O inverso disso também é verdadeiro. Ou seja, a pessoa abastada financeiramente pode ter uma vida miserável e triste.



Viver bem está intimamente ligado a um conjunto de condições que contribuem para o bem-estar físico, emocional e espiritual, como por exemplo:



- Busca da integralidade física, mental e social constantemente;



- Controle de pensamentos ruins, evitando a irritação, raiva, mágoa...



- Práticas diárias de exercícios físicos como caminhada, natação e outros;



- Alimentação adequada à base de frutas, verduras, cereais e tantos outros alimentos, naturais. Evite o máximo, ou se possível, corte os alimentos industrializados, gordurosos e com excesso de açúcar;



- Trabalhe no que goste ou, obrigatoriamente, goste do que faz. Mantenha bons e cordiais relacionamentos com as pessoas. Trate-as sempre com respeito, olhando-as nos olhos e sendo paciente em ouvi-las e dá-lhes bons conselhos;



- Arrume sempre um tempo para você e para os membros de sua família (filhos e esposa). É muito importante o diálogo e a integração de todos em momentos de alegria, de brincadeira, de lazer e entretenimento de todos;



- Durma bem. O suficiente, pois mal ou pouco podem prejudicar o metabolismo, aumentando o risco de doenças;



- Abandone todo e qualquer vício, especialmente do cigarro, da bebida, das drogas. Esse caminho só leva à desgraça e à morte, e ainda arrasta a família à dor e ao sofrimento;



- Procure viver em ambientes limpos e arejados. Existem moradias sujas, desorganizadas e outras nas quais são depositados verdadeiros entulhos de coisas quebradas, imprestáveis, que deveriam ser descartadas. Torne a casa um lar. Limpo e digno de viver com prazer e alegria;



- Caso não tenha o hábito da leitura, adquira-a. Existem livros para todos os gostos e em farta disposição. Lembre-se que a leitura é exercício para a mente e a chave para o conhecimento que expande as ideias, permitindo destaque na vida pessoal e principalmente profissional;



- Agradeça a Deus pela vida. Faça isso toda manhã ao acordar e acredite que Ele pode ajudá-lo em absolutamente tudo o que precisar. Basta apenas que dobre seus joelhos em oração, procurando tocar a vida de maneira honesta, dinâmica e exemplar. Nunca de maneira egoísta, pois sempre podemos e devemos estender as mãos para ajudar os necessitados. Pessoas que precisam pelo menos de uma orientação, um consolo, uma esperança para continuar trilhando o difícil, porém maravilhoso, caminho!

*Wilson Aquino

Jornalista e Professor