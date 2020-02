Jornada vivencial

Numerosos filmes vêm sendo feitos para discutir reencontros entre amigos, seja numa casa de praia, num apartamento ou restaurante. Geralmente entre refeições, bebidas e drogas, antigos fantasmas vêm à tona e ocorre a redefinição de posições e relacionamentos, numa revisão do passado em busca de um futuro melhor.

“How We Got Away With It”, dirigido por Jon Lindstrom, que também interpreta um policial na trama, foge um pouco a esse modelo ao incluir, antes da reunião entre os amigos, o suicídio da irmã do anfitrião e, durante o encontro, um assassinato na praia à beira do lago em que fica a casa que constitui o principal cenário da narrativa.



Trata-se de um roteiro que revela uma grande surpresa no final e se apoia em intérpretes que, embora não tenham tempo de realizar um trabalho mais aprofundado de seus personagens, conseguem marcantes desempenhos que acentuam o drama vivenciado pelo grupo, com destaques femininos para a luminosa Brianne Moncrief e a sensual Mikal Evans.



É muito interessante verificar como os relacionamentos afetivos, sejam de amor ou de amizade, conduzem uma narrativa marcada por muitos silêncios e ações noturnas no traslado de dois corpos, cujos aparecimentos/desaparecimentos conduzem os caminhos dos personagens. Trata-se de um jornada cinematográfica e vivencial para guardar na memória.

*Oscar D’Ambrosio

Jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela Unesp, graduado em Letras (Português e Inglês) e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.