Estudante picado por naja deve sair da UTI

Divulgação/Instituto Butantan Espécie é exótica, originária da África e da Ásia

O estudante de veterinária Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, foi picado pelo animal em situação que ainda está sendo apurada. Ele deve receber alta neste sábado (11) da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular, na cidade do Gama, no Distrito Federal. Ontem, Pedro Henrique teve o suporte ventilatório retirado e acordou do coma induzido.

A cobra naja de 1,5 metro que picou um estudante de veterinária está no Zoológico da capital federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) vai consultar instituições habilitadas, como outros zoológicos e centros de pesquisa, sobre o interesse em receber a cobra, conforme a Agência Brasil. De acordo com o zoológico, trata-se de um animal de alto risco, por ser uma das espécies mais venesos, e por não ter, até o momento, em território nacional, soro antiofídico. A naja não é nativa do Brasil e é encontrada na Ásia e na África. Não é permitido a posse deste tipo de animal em cativeiro no país.