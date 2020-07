Universitário é picado por naja no DF

Reprodução Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul

O estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, 22 anos, foi picado por uma naja na última terça-feira (07) e está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital Maria Auxiliadora no Gama. A cobra está no Zoológico de Brasília desde que foi capturada, na noite de quarta-feira (8). A vítima acordou do coma nesta quinta-feira (09) não está intubado.

Pedro apresentou a necrose e as lesões no coração nesta quinta-feira (9). Segundo o site Correio Braziliense, a vítima recebeu uma dose de soro antiofídico que foi cedida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, ainda na quarta-feira. Ele também passou por uma sessão de hemodiálise e estava respondendo bem aos tratamentos. Apesar disso, a família importou mais 10 doses de soro vindas dos Estados Unidos. As que não foram utilizadas no tratamento do rapaz, serão encaminhadas ao Butantan para estoque.

Sobre a origem da cobra a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o Batalhão da Polícia Militar Ambiental e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) investigam como o animal chegou ao Brasil. As suspeitas são de que o estudante a tenha trazido de fora ilegalmente, uma vez que não há registros da entrada da espécie no país.

O amigo de Pedro que mantinha a cobra em casa já foi identificado e colaborou com a polícia para entregar o animal. O Ibama informou que emitirá multa, que pode variar de R$ 500 a R$ 5 mil, ao proprietário da residência onde estava o animal. Ao todo, 16 serpentes, estavam escondidas, cada uma em uma caixa, em uma baia de cavalo.