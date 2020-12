Brasil acumula 181,4 mil mortes por covid-19

Marcelo Camargo/Agência Brasil Dados são divulgados diariamente

Com 5,98 milhões de brasileiros já recuperados do Covid-19, o Brasil registrou 6.901.952 casos, 181.402 mil mortes, conforme o boletim do Ministério da Saúde nesta domingo (13).

O balanço apontou também 737.597 pacientes em acompanhamento. Os Estados com mais mortes são São Paulo (44.018), Rio de Janeiro (23.722), Minas Gerais (10.701), Ceará (9.784) e Pernambuco (9.284).

As unidades da federação com menos óbitos são Acre (750), Roraima (755), Amapá (849), Tocantins (1.201) e Rondônia (1.642).

Mato Grosso do Sul registra 1.931 mortes por Covid-19, 113.298 casos confirmados, 13.232 precisam ficar em isolamento domiciliar. A ocupação dos leitos continua alta nas cinco macrorregiões. Campo Grande aparece com índice de 104%; Dourados com 82%; Três Lagoas com 66%; Corumbá com 88%. O número de pacientes internados é de 647, sendo 373 em leitos clínicos (288 públicos e 145 privados), e 274 em UTI (187 públicos e 87 privados).