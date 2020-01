Foram 673 infrações ambientais no ano passado em MS

Divulgação/ PMAMS Apesar de muitas ocorrências, houve uma diminuição em relação ma 2018

Durante todo o ano passado, ocorreram 673 autos por infrações ambientais em Mato Grosso do Sul pela Polícia Militar Ambiental, um aumento de 29,96% inferior a 2018. O total do valor em multas foi de R$ 14.151.914.

Dentre os crimes, autuações contra a flora foram os mais recorrentes, somando 307, seguidas por infrações relativas à pesca com 188 autuações. 106 autos de infrações foram confeccionados por poluição e 72 pessoas foram autuadas por infrações contra a fauna. Outras infrações também foram a de transporte de agrotóxicos, combustíveis, etc.

Ao todo, a Polícia Militar Ambiental possui 26 Subunidades no Estado. Somente a sede de Campo Grande produziu 102 autos de infrações e arbitrou R$ 2.438.953,00 em multas. Vale lembrar que a Subunidade da Capital abrange também os municípios de Ribas do Rio Pardo, Terenos, Jaraguari, Sidrolândia e Rochedo, embora em vários casos, equipes realizem reforços às Subunidades do interior.

A soma das outras 25 Subunidades no interior, conquistaram 571 autos de infrações, dentre essas 269 contra a flora, 170 contra a pesca e as de poluição foram 69. As autuações contra a fauna foram 58. Foram aplicadas multas que chegaram a R$ R$ 11.712.961,00 pelas Unidades do Interior.

Confira imagens divulgadas pela Polícia Militar Ambiental: