Após 70 anos, Governo dos EUA executa 1ª mulher

Reprodução/Tv Globo Condenada foi morta com uma droga letal, o pentobarbital. Autor

Nesta quarta-feira (13), o governo federal dos Estados Unidos executou uma mulher

condenada por um crime pela primeira vez depois de quase 70 anos.

Esse é um dos últimos atos do governo de Donald Trump, segundo o G1. O presidente, um defensor da pena de morte, ignorou uma petição de clemência apresentada por apoiadores de Lisa Montgomery, de 52 anos, a condenada.

A condenada Lisa Montgomery foi morta com uma droga letal, o pentobarbital. Antes de receber a injeção no braços, ela bateu os dedos nervosamente e fechou os olhos. Ela engasgou quando a substância entrou no seu corpo.

A morte foi confirmada por um funcionário com um estetoscópio, o qual entrou na sala, ouviu o coração e o pulmão de Montgomery e, à 1h31 (horário local), declarou que ela estava morta.