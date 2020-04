Volante retorna à Dourados após Avaí liberar elenco de férias

Divulgação/Avaí FC José Henrique defendeu Ubiratan e Sete e competições de base

A suspensão das competições em diversas modalidades em todo o Brasil por causa da pandemia de coronavírus fez com que diversos clubes pelo Brasil liberassem seus atletas dos treinos. Agora, com a possibilidade cada vez mais remota de retorno às atividades em curto prazo, a opção está sendo pela antecipação das férias, opção tomada por grandes clubes e não está sendo diferente em outros de médio porte.

Assim, alguns atletas ligados à Soccer Union retornaram ao Mato Grosso do Sul durante esse período de quarentena e agora estão de férias. Foi o que aconteceu com o volante José Henrique, do Avaí-SC. Primeiro ele foi liberado dos treinos até segunda ordem e está em Dourados com familiares e agora entrou em férias antecipadas.

No caso do time catarinense, as férias tiveram inicio no primeiro dia de abril. Em nota publicada no site oficial do clube, o período de descanso antecipado seguirá até o próximo dia 20, podendo ser prorrogado em mais dez dias, neste caso programando o retorno dos atletas para o início de maio.

José Henrique, 18 anos, chegou a defender Ubiratan e Sete de Dourados em competições de base. Depois passou pelo Colorado-PR e chegou ao Avaí no início desta temporada, fazendo sua estreia pouco antes da paralisação. Na primeira rodada da Copa SC Sub-20, o volante foi um dos titulares na vitória sobre o Pedra Branca, em Palhoça, por 2 a 1. A competição foi suspensa antes da segunda rodada.