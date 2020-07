Vitinho marca no fim e Flamengo conquista Campeonato Carioca

Alexandre Vidal/CR Flamengo Flamengo venceu o Fluminense duas vezes na decisão e levantou mais um título

Terminou o primeiro campeonato estadual pós-pandemia e sem surpresa. Nesta quarta-feira (15), no Maracanã, o Flamengo venceu mais uma vez o Fluminense e conquistou pela 36ª o Campeonato Carioca. Vitinho, quase no fim, marcou o gol da vitória por 1 a 0, repetindo o resultado do primeiro jogo, com vitória rubro-negra por 2 a 1.

O Jogo

A partida começa com as duas equipes com posturas bem claras e a primeira boa chance é do Flamengo, quando, aos 12 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique chega a driblar o goleiro Muriel, mas acaba perdendo o ângulo e prefere tocar para Pedro, que chuta forte para fora. Porém, dois minutos depois o Tricolor responde com Evanílson, que finaliza com perigo. Mas a bola sai pelo lado do gol de Diego Alves.

Tendo que buscar a vitória, o Fluminense passa a se aventurar mais no ataque, e consegue uma sequencia de boas oportunidades, primeiro com Marcos Paulo aos 37 minutos, após passe de Evanílson, e depois com Nenê, que consegue avançar com perigo pela esquerda, mas acaba cruzando para ninguém. Porém, a chance mais clara na etapa inicial foi em um contra-ataque do Rubro-Negro, Everton Ribeiro toca em profundidade para Pedro, que se livra da marcação e chuta colocado, mas a bola vai para fora por muito pouco.

Gol nos acréscimos

Precisando de uma vitória, o Fluminense começa a etapa final com uma postura diferente. Adianta suas linhas com a intenção de pressionar a saída de bola do Flamengo, mas a primeira chance vem apenas aos 23 minutos, quando Everton Ribeiro chuta por cima do gol de Muriel após passe do atacante Pedro.

Beneficiado pelo empate, o Flamengo passa a segurar o jogo, tentando fazer o tempo passar para garantir o título e consegue o gol do título aos 49 minutos. Vitinho, que entrou na etapa final, consegue recuperar a bola no campo do Fluminense e chuta da entrada da área. A bola desvia em Nino e acaba encobrindo o goleiro Muriel antes de morrer no fundo da rede, fechando a decisão e o campeonato com mais uma conquista rubro-negra.