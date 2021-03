Verstappen supera Mercedes e abre temporada com pole no Bahrein

Twitter Oficial/Fórmula 1 Max Verstappen dominou os treinos classificatórios deste sábado e larga na frente na primeira corrida do ano

A temporada 2021 da Fórmula 1 recomeça neste domingo (28) com o Grande Prêmio do Bahrein, em Sakhir. Na disputa particular entre Max Verstappen, da Red Bull Racing, e o atual campeão Lewis Hamilton, da Mercedes, vantagem para o holandês nos três períodos do treino classificatório deste sábado (27). No Q3, Verstappen cravou 1m29s526, 23 milésimos a mais que o tempo do britânico, e larga na frente na primeira corrida, com largada marcada para às 11h (MS). Fernando Alonso, de volta à F1, larga na nona posição (veja grid completo abaixo).

Na sequência do grid de largada, o finlandês Valtteri Bottas, Mercedes, conseguiu a terceira posição e vai ter ao seu lado na segunda fila Charles Leclerc, da Ferrari. Completaram as primeiras posições no Q3 Pierry Gasly (AphaTauri) em quinto, Daniel Ricciardo (McLaren), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine) e Lance Stroll (Aston Martin), fechando a lista.

Satisfeito com a liderança, Verstappen foi cauteloso nas declarações após os treinos, apesar dos elogios ao desempenho do carro nos treinos. “Tivemos uma ótima semana de testes, mas não há garantias de que isso se traduza em fins de semana de corrida. O carro tem funcionado muito bem e é claro que estou feliz com a pole. Estou ansioso para amanhã [domingo]. Precisamos largar bem e vemos o que acontece a partir daí", explicou.

Calendário

A temporada 2021 da Fórmula 1 tem 23 corridas previstas, mas, apesar da programação estar definida, possíveis mudanças poderão ocorrer em virtude da pandemia da Covid-19. Entre as provas, novas pistas, como o GP da Holanda, em Zandvoort, e da Arábia Saudita, em Jidá. A pista de Imola também estará presente na F1, como o autódromo de Portimão, em Portugal. O GP do Brasil, ausente em 2020 por causa da pandemia, está previsto para 7 de novembro, em Interlagos, São Paulo.