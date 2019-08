Sicredi patrocina torneio internacional de futebol feminino

Divulgação/PMCG Em Campo Grande o futebol feminino vem ganhando destaque

“O apoio ao esporte coletivo feminino vai ao encontro da nossa essência por ser um importante instrumento de transformação e de inclusão social, além de reforçar o nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte no Brasil”, afirma o gerente de Marketing, Fernando Di Diego. O Sicredi é um dos patrocinadores do Torneio UBER Internacional de Futebol Feminino de Seleções, organizado pela Federação Internacional de Football 7 Society (Fifos), que será realizado entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro, no estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).



A cota de patrocínio adquirida pelo Sicredi prevê a exposição da marca da instituição financeira cooperativa nas placas de campo dos quatro jogos, no pódio em que os troféus serão entregues e nas redes sociais da Fifos. Além disso, a campanha também contempla ativações com a jogadora craque da rodada nas redes sociais do Sicredi e a disponibilização de ingressos para ações de relacionamento da companhia.



Com transmissão ao vivo pela TV Cultura e também no canal por assinatura SporTV, essa será a primeira edição do Torneio UBER Internacional de Futebol Feminino de Seleções, conforme a assessoria a competição que faz parte do calendário da FIFA.



Ao todo, serão disputadas quatro partidas entre as seleções do Brasil, Argentina, Chile e Costa Rica. Segundo a assessoria, os jogos classificatórios acontecem no dia 29 de agosto, às 19h e às 21h30 e no dia 1 de setembro, às 10h30 será a disputa do terceiro lugar e a grande final acontecerá às 13h30.



Em Campo Grande o futebol feminino vem ganhando destaque. Na última segunda-feira (26) mais de mil pessoas prestigiaram a final da Copa Campo Grande de Futebol Amador. O time da UCDB venceu de virada por 4×3 contra Operário no feminino. E no masculino Astecom /TUSA venceu por 4 a 2 contra AMB F.C. As equipes que foram premiadas com medalhas e troféus receberam também premiação em dinheiro. O evento foi promovido pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com o Governo do Estado de MS.