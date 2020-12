SERC sai na frente do Águia Negra por lugar na decisão do Estadual

Norbertino Angeli/Jovem Sul News Kanu tocou na saída de Tafine para marcar o gol da vitória da Serc

Se de um lado a confusão está armada, do outro começou a decisão por um lugar na decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste domingo (6), a SER Chapadão saiu na frente do Águia Negra na partida de ida da semifinal, vencendo por 1 a 0 em casa.

O gol da vitória saiu aos 32 minutos do segundo tempo. A Serc foi melhor durante a partida, mas não aproveitou as oportunidades criadas, até que Kanu recebeu na área e tocou na saída do goleiro Tafine, marcando o gol do jogo em Chapadão do Sul.

Com a vantagem, a SERC reverteu a vantagem do adversário e agora joga pelo empate para chegar à final. O Águia Negra precisa vencer, independente do placar, a partida de volta para seguir na disputa em busca de manter o título conquistado em 2019. O jogo que define a vaga acontece no próximo domingo (13), no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante.

TJD

Na outra semifinal, a decisão está nas mãos do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS). Em campo, o Operário foi melhor que o Comercial com uma vitória e um empate e enfrentaria o Aquidauanense. O problema é que o Galo utilizou um jogador irregular na primeira partida (situação já reconhecida pela Federação) e o Colorado levou o caso para o TJD. O Tribunal suspendeu o jogo de ida até que a situação seja analisada. Se punido, o Operário pode perder três pontos pela irregularidade, mais os três pintos conquistados em campo, perdendo a vaga para o adversário.