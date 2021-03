Serc bate Três Lagoas e tira Comercial da zona de classificação

Reprodução/MyCujoo Marcus comemora seu primeiro gol de dois que marcou na vitória da Serc

A quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense ficou completa no Grupo B com mais uma partida neste sábado (20). Em Chapadão do Sul, a SER Chapadão recebeu o Três Lagoas SC e não perdeu a oportunidade de enfrentar o lanterna para conquistar a primeira vitória na competição. Com gols de Gustavo e dois de Marcus, venceu por 3 a 0 e pulou para a zona de classificação.

Nesta sexta (19), o líder Costa Rica EC venceu o EC Comercial por 1 a 0 e manteve com folga a primeira posição com dez pontos. O União ABC, que folgou na rodada, vem em segundo com cinco e a Serc agora fecha o G3 com quatro pontos. O Comercial é o quarto colocado com dois pontos e o Três Lagoas, com três derrotas, não pontuou.

Gols

O primeiro tempo no Estádio da Serc terminou sem gols, mas no segundo o time da casa não demorou a encontrar as redes. Aos quatro minutos, em cobrança de falta pela direita, a bola cruzou a zaga por baixo e o atacante Marcus, livre, desviou para fazer 1 a 0. Aos 24 minutos, em contra-ataque após roubada de bola pelo meio, foi a vez de Gustavo receber livre na área com tempo para dominar e bater para o gol vazio, ampliando. Aos 33, Marcus marcou mais um, desta vez recebendo cruzamento da esquerda de Túlio, fechando o jogo em 3 a 0.