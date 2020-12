Sem sustos, Águia Negra vence SERC e está na decisão do Estadual

Franz Mendes Águia não passou sustos e construiu vitória segura no Ninho

O primeiro finalista do Campeonato Sul-Mato-Grossense está definido. Atual campeão, o Águia Negra segue no caminho para manter ao vencer a SER Chapadão por 3 a 0 nesta quarta-feira (9), em Rio Brilhante, revertendo a derrota sofrida no jogo de ida por 1 a 0. Kareca e Virgulino, no primeiro tempo, Guilherme no segundo, marcaram os gols da classificação rubro-negra.

O adversário na decisão sai do confronto entre Aquidauanense e o vencedor da disputa jurídica entre Operário e Comercial. O TJD-MS analisa denúncia colorada de que o adversário, que avançaria com uma vitória e um empate, utilizou um jogador irregular, o que pode causar a perda de até seis pontos e mudar o dono da vaga na semifinal.

Os Gols

O autor do primeiro gol no Estádio Ninho da Águia começou o jogo no banco, mas com a contusão do atacante Preto logo aos cinco minutos, Kareca foi para o jogo. Aos 17 minutos, Virgulino foi lançado por trás da zaga pela direita, avançou e, na saída do goleiro Renan, tocou para o camisa 9 empurrar para as redes, abrindo o placar. O segundo veio quase no fim do primeiro tempo, mais uma vez pela direita. Virgulino recebeu quase no meio campo, fez a tabela com Fernandinho e apareceu na área para receber o toque e bater firme para o gol, ampliando.

Na segunda etapa o Águia tratou de administrar a vantagem e, aos 14 minutos ampliou em uma jogada ensaiada em cobrança de falta. Mário Lúcio jogou para Pedro que rolou para Guilherme, por trás da barreira. O atacante recebeu livre e tocou na saída de Renan, fazendo 3 a 0. A vitória poderia ter virado goleada aos 44 minutos, com pênalti sofrido por Adriano Luiz. Jorginho foi o encarregado da cobrança, mas parou no goleiro Renan. Antes do fim, o lateral Robinho, da SERC, ainda teve tempo para ser expulso.