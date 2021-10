Sem Neymar, Seleção Brasileira defende 100% contra Venezuela em Caracas

Lucas Figueiredo/CBF Lucas Paquetá começa como titular contra a Venezuela nesta quinta

A Seleção Brasileira volta à campo nesta quinta-feira (7) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Catar 2022. Em Caracas. O Brasil enfrenta a Venezuela pela 11ª rodada, às 19h30 (MS), em busca de manter o aproveitamento de 100% na competição e encaminhar a classificação. O duelo será entre o líder e a lanterna, já que os venezuelanos jogaram nove vezes e conquistaram apenas quatro pontos. A partida terá transmissão pela TV Globo, SporTV e pode ser acompanhada pela MS Web Rádio usando aplicativo Radiosnet.

Além da Venezuela, o Brasil ainda enfrenta a Colômbia fora de casa, no domingo (10), por isso a preparação visando esses dois jogos está sendo feita em Bogotá, de onde saiu para a capital venezuelana e retorna logo após a partida.

Para o jogo, o técnico Tite deve promover algumas mudanças. Alisson, do Liverpool-ING, deve retomar a titularidade no gol, deixando Ederson e Weverton, que jogaram as últimas partidas, no banco. Guilherme Arana, campeão olímpico, começa na lateral esquerda e, sem Neymar, suspenso pelo terceiro amarelo, Gabriel Jesus e Gabigol formam a dupla de ataque. Se não houver surpresa de última hora, a Seleção entra em campo com Alisson no gol; Danilo; Marquinhos; Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus e Gabriel Batista.

Outros Jogos

A rodada das Eliminatórias tem outras quatro partidas. Às 19h (MS), o Uruguai recebe a Colômbia em disputa direta por lugar no G4 e o Paraguai joga contra a Argentina em Assunção. Às 20h30 (MS), o Equador enfrenta a Bolívia em Guayaquil e, às 21h (MS), Peru e Chile fecham a rodada em Lima.