Sem Marta, Pia Sundhage comanda primeiro treino na Seleção Brasileira

Mauro Horita/CBF Pia teve o primeiro contato em campo com as jogadoras convocadas para o Torneio Internacional

Começou efetivamente o trabalho da técnica Pia Sundhage no comando da Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (26), a sueca dirigiu o primeiro treino à frente da equipe que vai disputar o Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino nesta semana, em São Paulo. A grande ausência é a atacante Marta, do Orlando Pride-USA. A atleta chegou a ser convocada, mas uma contusão sofrida no último jogo pela sua equipe a levou ao corte no domingo.

"Trabalho em grupo e dedicação" foram as palavras da treinadora para as atletas e a comissão técnica em uma reunião antes mesmo do trabalho começar em campo. Em uma introdução descontraída, a comandante sueca se apresentou ao grupo e comentou sobre a emoção de estar treinando o time brasileiro.

A Seleção Brasileira está treinando no CT do São Paulo, na Barra Funda. Pia mostrou em campo o que espera da equipe em seu primeiro desafio. Um time ofensivo e com organização tática, esses foram os exercícios que fundamentaram a primeira atividade nesta segunda.

O Brasil estreia no Torneio Internacional na quinta-feira (29), às 20h30 (MS), contra a Argentina, no Estádio do Pacaembu. Se vencer, faz a final no domingo (1) contra o classificado entre Chile e Costa Rica.