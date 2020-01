Seleção enfrenta o Peru na estreia do Pré-Olímpico neste domingo

Tamanho do texto

Lucas Figueiredo/CBF Bruno Guimarães, volante do Athletico-PR, é o capitão do Brasil no Pré-Olímpico

A Seleçao Brasileira Sub-23 começa neste domingo (19) a disputa por um lugar na Olimpíada de Tóquio 2020 e defender o ouro conquistado no Rio de Janeiro. A estreia no Pré-Olímpico da Colômbia será contra o Peru, às 21h30 (MS), no Estádio Centenário de Armenia. Às 19h (MS), no mesmo local, jogam Uruguai e Paraguai.

Sem mistério, o técnico André Jardine revelou logo após o último treino o time que começa a competição. Ivan, da Ponte Preta-SP, ganhou a disputa pelo gol na única posição que parecia ainda indefinida na cabeça do treinador. O Brasil está escalado com Ivan; Guga, Robson Bambu, Nino e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho; Paulinho, Matheus Cunha e Antony.

Jardine também adiantou que o volante Bruno Guimarães será o capitão da equipe no duelo contra os peruanos. O camisa 5 já tinha ostentado a braçadeira em um dos jogos-treino realizado na Granja Comary. “Todos têm o poder da liderança, todo mundo tem o direito de falar. Não tem mais menino aqui, todo mundo joga profissionalmente. É saber como falar, o momento certo, espero fazer isso muito bem”, disse o volante do Athletico-PR.

Jardine acredita que o time está preparado para encarar o desafio de buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos 2020. Foram 11 jogos preparatórios e encerrou o período de treinamentos com 12 dias na Granja Comary depois mais três na Colômbia. “A partir do início da competição a gente vai estar de olho no desempenho e, normalmente, a equipe que começa não é a mesma que termina. Mas a gente torce para que todos consigam ir bem”, disse o técnico. concluiu Jardine.

O Brasil está no Grupo B do Torneio Pré-Olímpico e, depois de Peru, encara Uruguai, Bolívia e Paraguai. Os dois primeiros colocados nesta primeira fase se classificam para o quadrangular final, que definirá as duas seleções classificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.