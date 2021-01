Seleção Brasileira tem três competições em 2021

Lucas Figueiredo/CBF Seleção Brasileira é atual campeã da Copa América

A temporada 2021 para a Seleção Brasileira começa em março. Neste ano, os comandados de Tite seguem disputando as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2022 e ainda disputa a Copa América, agora em sincronia com a Eurocopa. Além disso, o Brasil disputa ainda as Olimpíadas de Tóquio para manter a medalha de outo conquistada no Rio 2016.

Eliminatórias da Copa

Com seu melhor início em 50 anos, o Brasil começou bem a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022. Com as vitórias sobre Bolívia, Peru, Venezuela e Uruguai nas primeiras quatro rodadas, a Seleção ocupa a liderança isolada do torneio e quer manter esse bom desempenho para ficar ainda mais perto da vaga para o Mundial.

Com dez rodadas previstas para acontecer em 2021, as Eliminatórias devem se encaminhar neste próximo ano. O Brasil retoma sua caminhada no próximo mês de março, com encontros marcados com a Colômbia, como visitante, e com a Argentina, dentro de casa. O duelo contra a Albiceleste será na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Grande Recife.

Copa América

No meio do ano, entre os meses de junho e julho, a Seleção Brasileira viaja até a Colômbia para a disputa da Copa América de 2021. A competição, que estava originalmente marcada para 2020, terá duas sedes: a Argentina também receberá partidas do torneio.

Atual campeão da Copa América, o Brasil está no Grupo B, sediado exclusivamente na Colômbia. Além dos donos da casa, a Seleção terá pela frente o Catar (convidado), Equador, Peru e Venezuela. A estreia da Seleção Brasileira está marcada para o dia 13 de junho, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, contra a Venezuela.

Tóquio 2020

Além dos compromissos das Eliminatórias e da Copa América, a Seleção Brasileira também se prepara para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (adiados para 2021). A equipe treinada pelo técnico André Jardine conquistou a vaga no início de 2020, com uma boa campanha no Pré-Olímpico, na Colômbia, e agora chega à sua fase final de preparação antes da viagem ao Japão.

Em 2020, mesmo com os percalços da pandemia, o técnico André Jardine conseguiu fazer dois jogos preparatórios após a disputa do Pré-Olímpico. No Egito, o Brasil enfrentou os donos da casa e a Coreia do Sul. Ambos também estão classificados para as Olimpíadas de Tóquio.

Na capital nipônica, a Canarinho terá a oportunidade de conquistar o bicampeonato olímpico. O Brasil ganhou a medalha de ouro em 2016 e, em caso de nova conquista, se igualaria a Grã-Bretanha, Uruguai, Hungria e Argentina como os únicos países a vencer o torneio de Futebol Masculino em duas edições consecutivas das Olimpíadas.