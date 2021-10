Seleção Brasileira pronta para jogos que deve definir sua vaga para Copa no Catar

Divulgação/CBF Thiago Silva e Gabriel Barbosa prontos para os jogos da Seleção

A Seleção Brasileira segue a preparação para o duelo de quinta-feira (7) contra a Venezuela, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Mais cinco jogadores se apresentaram à Seleção Brasileira em Bogotá, Weverton, Guilherme Arana, Edenílson, Gabi e Everton Ribeiro, os convocados que atuam no Brasil, chegaram à capital colombiana no início da tarde desta segunda-feira (4) conforme divulgou a assessoria da Confederação Brasileira de futebol (CBF).



O grupo se juntou aos outros cinco atletas que chegaram ainda na noite de domingo: Thiago Silva, Danilo, Alex Sandro, Fred e Raphinha. Juntos, os 10 jogadores vão a campo para o primeiro treino da Seleção Brasileira na tarde desta segunda-feira (4). A atividade está marcada para as 16 horas (18h de Brasília).



O primeiro jogo do Brasil neste período será contra a Venezuela, na quinta-feira (7), em Caracas, capital venezuelana. A bola rola às 19h30. Na sequência, a Seleção Brasileira tem pela frente jogos dificeis contra Colômbia e Uruguai. A partida contra os colombianos será no domingo (10), em Barranquilla, às 17h, enquanto o duelo com os uruguaios está marcado para as 20h30do dia 14, em Manaus, todos os horários são de Mato Grosso do Sul.