São Paulo vence Sport em casa e abre vantagem na liderança do Brasileirão

Twitter Oficial/São Paulo FC São Paulo, de Daniel Alves, precisou superar o Sport e a forte chuva no segundo tempo

O São Paulo embalou na liderança do Campeonato Brasileiro e emplacou mais uma vitória na 24ª rodada. Neste domingo (6), o Tricolor recebeu o Sport-PE e, mesmo não fazendo sua melhor partida, venceu por 1 a 0, gol mais uma vez do iluminado Luciano, em grande fase desde que chegou ao clube e terceiro artilheiro da competição, com 12 gols.

Com mais três pontos, o time paulista chegou aos 47 e está em primeiro, quatro pontos de vantagem sobre o Atlético-MG, que empatou com o Internacional em 2 a 2, cinco sobre o Flamengo e sete a mais que o Grêmio, que completa o G4. A vantagem do São Paulo pode aumentar mais na quarta-feira (9), quando enfrenta o Botafogo em partida atrasada no primeiro turno.

O jogo

O São Paulo colocou o goleiro adversário para trabalhar desde os primeiros minutos no Estádio do Morumbi. Na primeira oportunidade, aos três, Luan Polli encaixou chute de Luciano. Depois, o Tricolor fez bonita tabela e a bola caiu nos pés de Igor Gomes, que obrigou o arqueiro do Leão a se esticar todo para salvar. No entanto, a pressão dos donos da casa deu resultado. Aos 13, Daniel Alves cobrou escanteio na entrada da área e achou Luciano livre para finalizar e abrir o marcador. Com o placar inaugurado, os dois times pouco levaram perigo até o intervalo.

No início da segunda etapa, o ritmo caiu um pouco e as duas equipes se arriscaram menos. Foi só aos 25 minutos que o São Paulo levou perigo real ao gol do Sport, em finalização de Luciano por cima da trave. O Tricolor também teve oportunidades com Igor Vinícius e Gabriel Sara, mas falhou em acertar o alvo. Debaixo de muita chuva na reta final do confronto, os donos da casa ainda tiveram dois bons lances: primeiro, Reinaldo arriscou da esquerda e parou em Luan Polli. Depois, nos acréscimos, Luan bateu rasteiro e o arqueiro do Leão salvou de novo. Contudo, a atuação do goleiro não evitou a derrota dos pernambucanos.