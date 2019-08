São Bento surpreende Londrina fora e deixa zona de rebaixamento da Série B

Divulgação/EC São Bento São Bento surpreendeu o Londrina fora de casa e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

Seis partidas deram sequência à 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, duas delas sem gols. Parana Clube-PR e Criciúma-SC em Curitiba e ainda Vitória-BA e Operário-PR em Salvador terminaram 0 a 0. Nas demais, gols e briga por posições no G4 e para se afastar da zona de rebaixamento.

Londrina

Londrina e São Bento fizeram jogo de seis gols no Estádio do Café. Os visitantes saíram na frente com Zé Roberto, aos 24 e 33 minutos da etapa inicial colocou 2 a 0 no placar. Aos 39, o Tubarão diminuiu com Alisson Safira. No entanto, antes do intervalo, Zé Roberto fez o terceiro do jogo. Depois, logo aos nove do segundo tempo, Zé Roberto, que estava impossível, marcou o quarto dele e da partida. Mais tarde, aos 31, Aldevan diminuiu para o Londrina e decretou números finais ao jogo. Com o triunfo, o São Bento deu um salto na tabela, subindo para a 14ª posição, com 19 pontos. Já o Londrina permanece em nono, com 25.

Barueri

Na Arena Barueri, Oeste-SP e Vila Nova-GO empataram em 1 a 1. A equipe visitante saiu na frente, ainda no primeiro tempo, aos 43, quando Cicinho tentou cortar e mandou contra. Mas, no segundo tempo, o Rubrão conseguiu empatar aos 22 minutos, com Bruno Lopes. Com a igualdade, o Oeste-SP continua na zona de rebaixamento, em 17º, com 19 somados. O Vila aparece mais à frente, em 16º, também com 19.

Florianópolis

Figueirense-SC e CRB-AL fizeram um duelo pra lá de movimentado no Orlando Scarpelli e com empate em 2 a 2. Quem pulou na frente foi o Figueira, aos 28 minutos do primeiro tempo, com Willian Popp. Mas, antes do fim da etapa, Ferrugem balançou as redes aos 41 e deixou tudo igual. Na volta do intervalo, aos seis, Fellipe Mateus colocou a equipe catarinense novamente em vantagem. Dez minutos mais tarde, Léo Ceará fez o segundo do Galo e decretou a igualdade. O resultado deixa o Figueira na 13ª posição, com 21 pontos. O Galo é o sexto, somando 27.

Campinas

Ponte Preta e Sport protagonizaram combate agitado no Moisés Lucarelli, também com placar em 2 a 2. Roger, aos quatro minutos do segundo tempo, abriu o placar para o time da casa. Mas nem deu tempo pra comemorar. Cinco minutos depois, Hyuri deixou tudo igual. Animado, o Leão partiu para cima e conseguiu a virada. Na marca dos 29 minutos, Hernane fez o segundo dos visitantes. Mas Roger estava ilumunado e, aos 41 minutos, fez mais um e evitou a derrota da Macaca em casa. Com o empate, a Ponte caiu para a oitava colocação, com 27 pontos. Enquanto isso o Sport continua em quarto, com 30 pontos.