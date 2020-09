Santos vence Delfín e fica perto da classificação na Libertadores

Twitter Oficial/Santos FC Marinho (11) comemora seu gol com o técnico Cuca

O Santos venceu mais uma na Libertadores. Fechando a quarta rodada da primeira fase, nesta quinta-feira (24), o Peixe foi a Manta, no Equador, e venceu o Delfín-EQU por 2 a 1, gols de Marinho e Jean Mota, com Rojas descontando.

Com a vitória o Santos manteve a liderança do Grupo G e ficou bem perto da classificação. Soma dez pontos, quatro a mais que o Defensa y Justicia-ARG, em segundo. Olimpia-PAR é o terceiro com cinco pontos e o Delfín o último, com apenas um. Na próxima rodada, o time praiano enfrenta o Olimpia em Assunção.

O Jogo

Muita movimentação logo nos primeiros minutos de partida. Aos dois minutos, Soteldo recebe pela esquerda, enfrenta a marcação e bate cruzado da entrada da área, com perigo, mas para fora. Três minutos depois, foi a vez do Delfín assustar. Valência invadiu a área pela direita e bateu firme, mas João Paulo, bem colocado, defendeu. Aos 17 o Peixe abriu o placar em bela jogada de Soteldo pela esquerda. O atacante passa pelo marcador e cruza para Marinho, de cabeça, vencer o goleiro Corozo. Aos 40, o time equatoriano perdeu o zagueiro Rodríguez, expulso.

Na segunda etapa, mesmo com um jogador a menos, o Delfín buscou o empate. Janner Corozo recebe a bola na área, corta o marcador e cruza na pequena área. A bola desvia na marcação, tira João Paulo da jogada, e sobra para Rojas, livre de marcação, chegar tocando para o fundo do gol. Mas o Santos teve força para buscar o gol da vitória. Aos 36 minutos, Raniel é lançado na linha de fundo por Marinho e faz o cruzamento rasteiro na segunda trave. Jean Mota chega batendo de esquerda para marcar e definir o placar de 2 a 1.