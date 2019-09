Santos vence Chapecoense e retoma liderança do Brasileirão

Twitter Oficial/Santos FC Santos voltou a vencer no Brasileirão e torce por tropeço do Flamengo neste domingo

O Santos está de volta à liderança do Campeonato Brasileiro, por enquanto provisoriamente. Neste sábado (31), pela 17ª rodada, o Peixe foi à Santa Catarina e venceu a Chapecoense-SC por 1 a 0, gol contra de Gum ainda no primeiro tempo. Com os três pontos, o time praiano chegou a 36 e ultrapassou o Flamengo. O Rubro-Negro, no entanto, ainda entra em campo neste domingo (1), diante do Palmeiras, e pode recuperar a ponta da tabela. O Verdão do Oeste, por sua vez, permaneceu com 14 pontos e ocupa a 17ª colocação.

O jogo

Em uma partida bastante movimentada na Arena Condá, o Santos soube aproveitar melhor as chances no primeiro tempo. Logo aos quatro, o Peixe já deu o cartão de visitas com Soteldo, em cobrança de falta. O venezuelano bateu rente à trave defendida por Tiepo.

A Chape até conseguia dividir a posse de bola, mas foram os visitantes quem abriram o placar. Felipe Jonatan deixou Soteldo livre para cruzar para o meio da área. O zagueiro Gum tentou cortar, mas mandou para o próprio gol, colocando o Santos em vantagem no marcador aos 38 minutos. No último lance, aos 49, Eduardo Sasha ainda teve a oportunidade ampliar. Mas o atacante, que recebeu lindo lançamento de Felipe Jonatan, bateu para fora.

Na etapa final, a partida ficou mais truncada. O Santos teve boa chance aos seis minutos, quando Lucas Veríssimo apareceu dentro da área e mandou a bola raspando a trave. A Chapecoense deu a resposta apenas aos 22 minutos, com Henrique Almeida. O atacante roubou a bola da defesa alvinegra, avançou e bateu, mas a bola passou ao lado do gol de Éverson. Com mais posse de bola, o Santos administrou o resultado até o apito final e garantiu os três pontos fora de casa.

Outros jogos

A rodada começou com o empate sem gols entre São Paulo e Grêmio no Morumbi. Na Arena Fonte Nova, o Bahia-BA recebeu o CSA-AL e venceu por 1 a 0, gol de Arthur Caike aos 40 minutos do segundo tempo. O placar foi o mesmo da vitória do Atlético-PR sobre o Ceará-CE na Arena da Baixada. O gol da vitória rubro-negra foi marcado por Nikão no fim da etapa inicial.

Em Porto Alegre, o Internacional venceu o Botafogo por 3 a 2 no Beira-Rio. Os gols colorado foram marcados por Rodrigo Lindoso aos 43 minutos do primeiro tempo, Edenilson aos sete e Nico López aos 37 minutos da segunda etapa. O Bota diminuiu com Diego Souza e Marcinho, aos 16 e 49 da etapa final, respectivamente.