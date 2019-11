Santos goleia Botafogo e segue firme em busca da Libertadores

Twitter Oficial/Santos FC Soteldo comemora um dos seus gols na goleada do Santos na Vila Belmiro

Se o título está longe, a campanha por um lugar na Libertadores segue segura no Santos. Neste domingo, pela 30ª rodada, o Peixe goleou o Botafogo por 4 a 1 em partida com destaque para o venezuelano Soteldo, autor de dois gols. Eduardo Sasha e Marinho completaram os gols santistas, com Igor Cássio

A vitória faz o Santos chegar aos 58 pontos, segue na terceira posição, mantendo seis de vantagem sobre o São Paulo, quarto colocado. O Botafogo ocupa o 14º lugar, com 33, apenas dois pontos na frente da zona de rebaixamento.

O jogo

O Santos começou avassalador na Vila Belmiro e marcou dois gols em 12 minutos. Aos dois, Carlos Sánchez cobrou escanteio pela esquerda, Lucas Veríssimo desviou, e Eduardo Sasha completou para o gol. Aos 12, Marinho fez fila na defesa adversária, se livrou de três marcadores e finalizou cruzado para fazer 2 a 0. Mas, depois disso, o Botafogo reagiu e cresceu na partida, levando perigo em chegadas com Marcinho e João Paulo. Até que, aos 36 minutos, Igor Cássio cabeceou com precisão após escanteio da esquerda e descontou para o time carioca.

Na volta do intervalo, o Peixe continuou bastante ofensivo e viu Gatito Fernández salvar o Glorioso em dois lances seguidos, nos chutes de Marinho e Soteldo. Aos 21, os cariocas quase empataram na finalização de João Paulo, defendida por Everson. Na sobra, Marcinho ainda tentou aproveitar o rebote, mas Jorge tirou para escanteio. No lance seguinte, após contra-ataque rápido, Soteldo arrancou, tocou para Sánchez, que cruzou. A defesa do Bota desviou, mas Marinho pegou a sobra e encontrou o próprio Soteldo, que finalizou, fazendo 3 a 1. E, no minuto seguinte, Soteldo recebeu de Sasha, se livrou da marcação e marcou mais uma vez para fechar o placar com goleada em 4 a 1.