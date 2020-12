Santos e Palmeiras empatam e seguem juntos no Brasileirão

Agência Palmeiras Empate na Vila manteve Santos e Palmeiras juntos na classificação

Clássico paulista sem vencedor pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (5). Pela 24ª rodada, Santos e Palmeiras ficaram no 2 a 2 e seguem juntos na classificação. O Peixe saiu na frente com Diego Pituca, o Verdão virou com Raphael Veiga e Willian, mas Marinho definiu o placar na Vila Belmiro.

Os dois times estão com 38 pontos, o Palmeiras em vantagem nos critérios de desempate é o quarto colocado e o Santos vem em seguida, quinto. Ambos podem ser ultrapassados com os jogos que seguem na rodada.

O jogo

O Palmeiras começou com mais posse de bola, ocupou os espaços ofensivos no início e teve a primeira chance aos 11 minutos, em chute traiçoeiro de Emerson Santos que exigiu boa defesa de John. Aos poucos, no entanto, o Santos foi se soltando e foi ao ataque com perigo em duas oportunidades: primeiro, em remate de Felipe Jonatan que foi direto para fora. Depois, em cobrança de escanteio fechada de Marinho, que quase terminou em gol olímpico.

A pressão santista seguiu, com chutes perigosos do próprio Marinho e de Soteldo. Logo na sequência, aos 31, Willian respondeu pelo Alviverde em toque por cima de John, mas a tentativa foi para fora. Porém, o Peixe não perdoou quando voltou a ser ofensivo. Aos 37, Marinho fez jogada pela direita, tocou para Kaio Jorge que viu Diego Pituca livre e passou para o volante só tocar para a rede e abriu o placar.

Depois de um intervalo um pouco mais longo que o normal devido a uma queda de luz na Vila Belmiro, os times voltaram para o segundo tempo cheios de energia. Apenas nos primeiros cinco minutos, duas boas chances para cada equipe. A última delas aconteceu em cobrança de escanteio do Palmeiras, afastada por Lucas Braga. Porém, o lance foi revisado pelo árbitro de vídeo, que pegou toque de mão de Lucas Veríssimo e marcou pênalti para os visitantes. Na batida, aos nove minutos, o meia Raphael Veiga mandou no canto esquerdo e igualou o marcador.

O Santos teve outra boa chance com Veríssimo, que mandou por cima. Porém, o Palmeiras estava letal no ataque e fez o gol da virada aos 17 minutos. Willian, que iria sair antes de cobrança de escanteio, pediu para esperar e foi recompensado. Zé Rafael desviou de cabeça e, na sobra, ele apareceu na segunda trave e completou para a rede. Apesar da desvantagem, o Peixe não desistiu. Primeiro, Marinho tentou da ponta direita e bateu pelo lado de fora do barbante.

Aos 25, veio o empate. Marinho aproveitou passe de Vinícius Balieiro, dominou tirando de Alan Empereur e bateu cruzado para marcar um golaço e deixar tudo igual novamente. Após o empate, o confronto seguiu quente, mas o número de chutes diminuiu. O árbitro de vídeo entrou mais uma vez em ação aos 48 e expulsou Zé Rafael por excesso de força em dividida com Felipe Jonatan. No fim, os dois times não conseguiram finalizar e saíram com um ponto do jogo.