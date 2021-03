Santa Cruz goleia Ypiranga e garante lugar na segunda fase da Copa do Brasil

Jorge Rodrigues/AGIF/CBF Santa Cruz avançou para enfrentar o Cianorte na segunda fase

A segunda fase da Copa do Brasil está quase completa. Nesta sexta-feira (26), mais duas vagas foram ocupadas com as classificações de Manaus-AM e Santa Cruz-PE que passaram por Jaraguá-GO e Ypiranga-AP com goleadas. A última vaga será definida neste sábado (27), com o confronto entre Goianésia-GO e CRB-AL. Por causa das restrições nos estados dos times mandantes, os jogos foram disputados no Rio de Janeiro.

No Estádio Jânio Moraes, o Manaus começou pressionando e abriu o placar logo aos dez minutos de jogo. Vanilson tabelou com Gabriel Davis, invadiu a área, chutou e contou com desvio no zagueiro para enganar o goleiro André Luís e abrir o marcador. Só que o Jaraguá não demorou a responder. Na marca dos 24, João Paulo pegou rebote de escanteio, bateu rasteiro, de primeira, e deixou tudo igual no Laranjão. Acontece que o Gavião estava ligado, e desempatou logo em seguida. Aos 34, após cruzamento na medida, Vanilson subiu livre para, de cabeça, fazer seu segundo gol e colocar o Manaus de novo em vantagem.

Já no segundo tempo, após algumas tentativas, o Gavião ampliou o marcador na marca dos 27 minutos, quando Gilson Alves cruzou rasteiro, Vanilson apareceu para bater de canhota e anotar o terceiro dele e do Manaus. O Gavião queria mais. Na casa dos 39 minutos, após contra-ataque certeiro, Vanilson lançou Guilherme, que saiu cara a cara com André e deslocou o goleiro para anotar o quarto gol do Manaus. Tranquilo com o placar, o Manaus esperou o tempo passar para celebrar a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O adversário será o Bahia, que passou pelo Campinense-PB.

No Estádio Giulite Coutinho, o Santa Cruz abriu dois gols de vantagem sobre o Ypiranga ainda no primeiro tempo. Aos 32, Ítalo Melo cruzou rasteiro da direita, Pipico apareceu na pequena área e só teve o trabalho de escorar para o as redes. Mais tarde, na marca dos 43, Pipico conseguiu belo passe em profundidade para Alan Cardoso, que entrou na área e chutou forte para fazer o segundo do Santinha.

O Santa continuou em cima na etapa final. Após duas oportunidades claras, a equipe pernambucana chegou ao terceiro gol aos 24 minutos: Marcel roubou a bola no meio de campo e acionou Pipico, que recebeu e bateu cruzado para fazer o terceiro. Na pressão, o quarto gol veio aos 30: Pipico ajeitou na medida para Chiquinho, que chegou batendo para estufar as redes. No fim, o Santinha comemorou com goleada a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O adversário será o Cianorte-PR, que deixou o Paraná Clube para trás.