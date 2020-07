Renault anuncia retorno de Fernando Alonso à Fórmula 1

Ali Haider/EPA Fernando Alonso retorna à Fórmula 1 três anos após o afastamento em 2018

Fernando Alonso vai voltar à Fórmula 1, mas estará no grid apenas em 2021. O anúncio foi feito pela Renault, equipe que o piloto vai para sua terceira passagem. O espanhol vai ocupar a vaga aberta com a saída de Daniel Ricciardo para a McLaren. Alonso foi campeão pela Renault e o comunicado da empresa não diz até quando irá esse novo acordo, mas especula-se que seja para as temporadas 2021/22.

O piloto comemorou o retorno à categoria três anos após se afastar, no fim da temporada de 2018. “A Renault é minha família. Minhas lembranças mais doces na F1 são dos dois títulos mundiais, mas agora estou olhando para a frente. É com muito orgulho e emoção imensa que retorno à equipe que me deu uma chance no começo da minha carreira, o que agora me dá a chance de retornar ao nível mais alto”, comentou Alonso.

Para o retorno, o espanhol vai encontrar uma Renault bem diferente da época dos títulos. Em crise financeira, a equipe não se acertou desde sua volta à categoria máxima do automobilismo, em 2016. Foram seis pilotos - Kevin Magnussen, Jolyon Palmer, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr, Daniel Ricciardo e Esteban Ocon – sem sucesso. Segundo ele, a missão é preparar a equipe para vencer corridas e títulos. “Tenho uma missão que é a de fazer essa equipe campeã do mundo outra vez. Se for comigo, perfeito. Se for no futuro, com algum piloto jovem, me sentirei orgulhoso dele”, afirmou.

A esperança de Alonso é o novo regulamento, que viria em 2021, mas a pandemia atrasou a mudança em um ano. “Estou muito contente. Minha melhor experiência na F1 foi com a Renault. Com o novo regulamento para 2022 será mais igual e justo. Minha intenção era para 2021, mas acredito que valha a pena, mesmo que demore um ano. Me sinto 100% preparado par competir na pista e também fisicamente. Há 15 dias fiz um teste físico e estou melhor do que jamais estive na vida”, concluiu.