Remo vence clássico com Paysandu e volta à Série B após 13 anos

Fernando Torres/AGIF/CBF Salatiel (centro) marcou o gol que colocou o Remo de volta à Série B após 13 anos

O Remo-PA é o primeiro time a garantir acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Após 13 anos oscilando entre a terceira e a quarta divisões do futebol brasileiro, o Leão Azul subiu para Série B ao vencer o rival Paysandu-PA por 1 a 0 neste domingo (10) pela quinta e penúltima rodada da segunda fase, gol de Salatiel no primeiro tempo.

O acesso só pôde ser comemorado duas horas após o apito final em Belém, pois os remistas ainda dependiam de um tropeço do Londrina-PR contra o Ypiranga-RS no jogo que encerrou a rodada pelo Grupo D. O empate por 1 a 1 no Estádio do Café, deu início a festa azul no Pará. Com os resultados, o Leão assumiu a liderança do Grupo D, com dez pontos. O Papão aparece logo atrás, em segundo, com sete pontos. O Tubarão soma seis pontos e o Ypiranga é lanterna, com quatro.

Gol

O gol da vitória do Remo aconteceu ainda na primeira etapa, aos 34 minutos. Marlon rolou para Gedoz, que chegou batendo forte. Paulo Ricardo espalmou para o meio da área, Salatiel apareceu livre e só teve o trabalho de empurrar para as redes. Depois, o Leão soube administrar a vantagem e segurar o resultado até o fim.

Última Rodada

Apesar da derrota, o Paysandu depende apenas de si para também ir à Série B e, para isso, basta vencer o Ypiranga no Colosso da Lagoa, em Erechim. Além de bater os paraenses, a equipe gaúcha terá que torcer por uma derrota do Londrina para o Remo no Mangueirão, se quiser subir de divisão. Já os paranaenses precisam ganhar em Belém e dependem, ainda, de um tropeço do Papão em Erechim para fazerem companhia ao Leão. Os dois jogos serão no sábado (16), às 16h (MS).