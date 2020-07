Pressionado pela torcida, Benfica pode tentar tirar Jorge Jesus do Flamengo

Marcelo Cortes/CR Flamengo Contrato de Jorge Jesus com o Flamengo foi renovado por mais um ano

O técnico português Jorge Jesus renovou contrato com o Flamengo até meados de 2021, mas o novo vínculo pode não impedir que um grande clube europeu o procure para retornar ao Velho Continente. O Benfica-POR confirmou a saída de Bruno Lage do comando técnico do time e o flamenguista seria um dos nomes para substituí-lo para a próxima temporada e a preferida pelo torcedor.

A torcida flamenguista ainda não deve se preocupar com essa possibilidade, segundo jornais portugueses que apontam três opções no momento, um deles em outro clube brasileiro: Mauricio Pochettino, Jorge Sampaoli e Marco Silva. O favorito seria Pochettino, que está desempregado. O português Marco Silva também está livre no mercado desde a saída do Everton (ING), em 2019. Jorge Sampaoli é o atual treinador do Atlético-MG, e tem carta branca com a diretoria do Galo para contratações e início de um projeto a longo prazo.

Apesar das três opções, o torcedor sente saudade de outro treinador, como lembra o benfiquista Marco Teles. “O Sampaoli eu não sei muito bem o que pode acrescentar ao Benfica e ao futebol português, que é um futebol que ele não conhece. Também se fala no Pochettino, mas não sei se será a melhor solução. Eu, como benfiquista, não me importaria de ver o Jorge Jesus aqui outra vez. Sabendo que é difícil, talvez a melhor opção seja o Marco Silva, por ter sido treinador do Sporting na Liga Portuguesa e conhece bem o futebol português”.

A preferência do torcedor por Jorge Jesus, com forte apelo em redes sociais, se explica pela passagem vitoriosa que teve pelo Benfica. Pelo clube, conquistou três vezes o Campeonato Português, além de uma Taça da Portugal e cinco Taças da Liga de Portugal.