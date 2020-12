Pietro Fittipaldi intensifica preparação para GP final da F1 em Abu Dhabi

Pietro Fittipaldi estreou na Fórmula 1 no final de semana passado no Bahrein ao substituir Romain Grosejan, que sofreu um forte acidente e ainda se recupera das queimaduras sofridas nas mãos. Mesmo com a estreia de forma inesperada, o piloto brasileiro arrancou elogios da equipe ao mostrar evolução ao longo da etapa do GP de Sakhir, entregando resultados bem próximos ao de Kevin Magnussen, piloto titular da Haas em 2020 ao lado de Grosjean.

Divulgação Pietro Fittipaldi está confirmado no GP de Abu Dhabi

Confirmado para o Grande Prêmio de Abu Dhabi neste final de semana, Pietro falou sobre a nova experiência com a Haas e projetou uma evolução na pista em Yas Marina.



“Estou indo para Abu Dhabi, já tenho em mente as coisas que preciso melhorar, uma das coisas é andando com o ‘ar sujo’ e andar no tráfego, não estava muito acostumado com o carro nessa situação porque no treino você não consegue ter contato com essa dinâmica”, diz Pietro via assessoria, que é o quarto Fittipaldi a correr na Fórmula 1, um recorde histórico na categoria.



“Quando se tem muitos carros em volta você acaba perdendo muita aderência e isso foi uma coisa que tive me acostumar muito rápido e é algo que eu consigo melhorar agora para Abu Dhabi por estar mais acostumado e com mais experiência nesse aspecto”, completou.



Além disso, a estreia de Pietro em Sakhir, no Bahrein, rendeu grandes elogios da equipe. Ao final da corrida, seu engenheiro na Haas, Dominic Haines, o parabenizou.



“Essa é a (bandeira) quadriculada na sua primeira corrida de Fórmula 1. Trabalho incrível em todo o final de semana. Depois de 87 voltas, você está apenas quatro segundos atrás do Kevin. Corrida fantástica sua, companheiro. Muito boa. Seu ritmo estava brilhante. Obviamente as (bandeiras) azuis tornaram as coisas muito difíceis no meio da corrida, mas seu ritmo estava forte com Kevin durante toda a corrida. Trabalho muito bom, estamos todos muito impressionados”, disse o engenheiro após a prova. O elogio da Haas foi dividido com fãs do mundo inteiro ontem com a divulgação do rádio do time nas redes sociais oficiais da F1.



De volta à pista de Abu Dhabi, onde teve o primeiro contato com um carro de Fórmula 1 em 2018 com a Haas, o jovem piloto de 24 anos busca colocar em prática o que aprendeu na estreia e espera trazer um bom resultado na corrida de encerramento da temporada.



“Estou muito feliz com a estreia e agora sigo focado na próxima corrida em Abu Dhabi. Vai ser uma experiência incrível e espero poder recompensar todo apoio e energia positiva que me mandaram na minha estreia”, avalia Pietro.



Campeão da World Series em 2017, Pietro possui experiência nos carros das principais categorias do automobilismo mundial, como F1, Fórmula E, WEC, Super Fórmula Japonesa e DTM. Piloto de testes e reserva da Haas, o brasileiro acumulou mais de 2.500 km em treinos com os carros de 2018 e 2019 da equipe americana na F1.



A corrida nos Emirados Árabes Unidos é a última da temporada 2020 da Fórmula 1. A etapa será realizada a partir desta sexta-feira (11), com os treinos livres sendo realizados no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. A corrida final da temporada acontecerá no domingo (13) e encerrará o ano da categoria a partir das 10h10 (horário de Brasília) com transmissão com os canais da Rede Globo.