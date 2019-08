Pia Sundhage faz primeira convocação da Seleção para Torneio Internacional

Lucas Figueiredo/CBF Pia Sundhage falou em renovar a Seleção gradualmente para Tóquio 2020

A técnica Pia Sundhage fez a sua primeira convocação da Seleção Brasileira Feminina nesta terça-feira (20). A sueca divulgou a lista de 23 jogadoras que vão disputar o Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino de Seleções, que acontece entre o fim de agosto e início de setembro em São Paulo.

Entre as jogadoras chamadas, além da atacante Marta, novidades com Yaya, de 17 anos, do São Paulo. As ausências mais sentidas são da meia Andressinha e da atacante Cristiane, contundidas.

Nesse começo de caminhada, a primeira convocação é um sinal dos planos de Pia de mesclar juventude e experiência para alcançar melhores resultados e ter tranquilidade na consolidação de uma nova metodologia. “Nós temos viajado e conversado com muitas pessoas. No futuro, teremos uma mescla ainda maior, mas, neste primeiro momento, quero dar às jogadoras um novo início. Não importa que você tem história na Seleção ou é mais jovem. O coração tem que ser doado ao time e às companheiras”. Pia disse que essa renovação irá acontecer gradualmente.

Torneio

A competição terá quatro jogos que serão disputados em rodadas duplas no Estádio do Pacaembu. O primeiro adversário do Brasil será a Argentina, na quinta-feira (29) às 20h30 (MS). Antes, Costa Rica e Chile se enfrentam. Os dois vencedores passam automaticamente para a final no dia 1º de setembro. Em consequência, as duas equipes que perderem irão disputar o terceiro lugar.

Confira a lista de convocados:

Goleiras:

Aline - UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Bárbara - Avaí/Kindermann (Brasil)

Defensoras:

Letícia Santos - FFC Frankfurt (Alemanha)

Fabiana - Internacional (Brasil)

Joyce - UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Tamires -Corinthians (Brasil)

Kathellen - FC Bordeaux (França)

Mônica – Sem clube

Erika - Corinthians (Brasil)

Bruna Benites - Internacional (Brasil)

Meio-campistas:

Thaisa - Real Madrid (Espanha)

Luana - KSPO Women Football Team (Coreia do Sul)

Formiga - Paris St Germain (França)

Yaya - São Paulo (Brasil)

Atacantes:

Andressa Alves - Roma (Itália)

Geyse - Benfica (Portugal)

Marta - Orlando Pride (EUA)

Millene - Corinthians (Brasil)

Debinha - North Carolina Courage (EUA)

Chú - Changchun Dazhong (China)

Bia Zaneratto - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul)

Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)

Raquel - Sporting (Portugal)