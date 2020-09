Palmeiras vence Santos em primeiro jogo no Allianz Parque

Agência Palmeiras Clássico foi o primeiro jogo do time feminino do Palmeiras no Allianz Parque

O Palmeiras conquistou uma importante vitória no Brasileiro Feminino A-1 nesta quinta-feira (24). Em São Paulo, o Verdão derrotou o Santos por 2 a 1, com gols de Carla Nunes e Bianca, e assumiu a quinta posição na tabela de classificação. O tento santista foi marcado por Larissa.

A partida foi marcante para o elenco palestrino. O jogo não foi apenas a estreia do time feminino no Allianz Parque, casa que tradicionalmente recebe as partidas do elenco masculino. A vitória foi a primeira do Alviverde sobre o Santos desde que o projeto de futebol feminino do clube foi retomado em 2019.

O Jogo

Desde o começo, o duelo foi marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes. O Palmeiras teve as melhores chances no começo do jogo, mas parou nas finalizações ruins e nas boas intervenções da goleira Michelle. Mas quem abriu o placar foi o Santos. Depois de toque na mão dentro da área, Larissa bateu pênalti com categoria e inaugurou o marcador no Allianz Parque.

Disposto a reagir na segunda etapa, o Palmeiras chegou rapidamente ao empate, com um golaço de Carla Nunes, aos dez minutos. A atacante recebeu bola em profundidade e bateu de fora da área, no ângulo da meta santista. Este foi o 12º gol de Carla, artilheira da competição.

Aos 19 minutos de segundo tempo, quase o Santos desempata. Em cruzamento na área, Larissa se antecipou e desviou de cabeça, mas a goleira Vivi mostrou o seu tempo de reação apurado para salvar o Palmeiras. Seis minutos depois, o Verdão respondeu com mais um belo gol. Bianca recebeu lançamento dentro da área, girou para cima da marcação e bateu forte, no alto, sem chances para Michelle. O gol de Bianca definiu a vitória do Palmeiras, que assumiu a quinta posição do Brasileiro Feminino A-1, atingindo uma marca de sete jogos de invencibilidade no campeonato.