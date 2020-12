Palmeiras passa pelo Libertad e garante lugar na semifinal da Libertadores

Agência Palmeiras Gustavo Scarpa (14) fez um grande jogo, marcou o primeiro gol e deu assistência para o terceiro

O Brasil já tem o primeiro time nas semifinais da Copa Libertadores. O Palmeiras avançou na competição continental ao bater o Libertad-PAR por 3 a 0 em São Paulo, gols de Gustavo Scarpa, Rony e Gabriel Menino. O confronto terminou com placar agregado a favor do time brasileiro por 4 a 1, considerando o empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Assunção.

Na próxima fase o Palmeiras espera o classificado entre River Plate-ARG e Nacional-URU, que se enfrentam na quinta-feira (17), em Montevidéu. Na partida de ida, os argentinos venceram por 2 a 0 e até uma derrota por um gol de diferença os coloca no caminho do time de Abel Ferreira.

O Jogo

Apesar do jogo ser no Allianz Parque, o Libertad começou melhor, repetindo a marcação do primeiro jogo que colocou o Palmeiras em dificuldades e poderiam até ter aberto o placar aos 13 minutos. Sebastián Ferreira recebeu na meia lua, tirou Gustavo Gomez da jogada no domínio da bola e, de frente para Weverton bateu firme, mas parou na boa defesa do goleiro palmeirense.

O Palmeiras foi aos poucos tomando o controle do jogo e cresceu com a participação de Scarpa pela esquerda. O camisa 14 teve a chance de abrir o placar em um chute da entrada da área em bola que a zaga afastou mal, mas Martín Silva defendeu. No minuto seguinte, o resultado do duelo foi melhor para o palmeirense. Rony recebeu próximo à área e ajeitou para a chegada de Scarpa, que bateu rasteiro, no canto esquerdo do goleiro que chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol verde. O Verdão poderia ter ampliado aos 34 em cabeceio de Matias Viña, mas outra vez apareceu Martín Silva.

No segundo tempo, o Libertad tentou impor pressão nos primeiros minutos, mas perdeu força com a expulsão de Iván Piris, aos 18 minutos, após chute sem bola em Raphael Veiga flagrado pelo árbitro de vídeo. No minuto seguinte, Gabriel Veron poderia ter ampliado, mas parou, duas vezes, em defesas de Martín Silva.

Aos 22 minutos veio o desafogo. Em jogada de contra-ataque bem executada, Gabriel Menino abriu na direita para Marcos Rocha e, já na área, o lateral rolou para Rony entrar, de carrinho, e empurrar a bola para o gol, fazendo 2 a 0. Aos 31, Willian, de cabeça á queima-roupa, perdeu a chance de fazer o terceiro. No minuto seguinte, em um erro de Marcos Rocha, Villalba poderia ter marcado, mas o lateral se recuperou e evitou o gol. A classificação foi sacramentada aos 36 minutos em jogada bem tramada entre Willian, Scarpa e a conclusão de Gabriel Menino, fechando o jogo em 3 a 0.