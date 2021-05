Palmeiras assume liderança do Brasileiro com goleada sobre o São José

Agência Palmeiras Ainda invicto, o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro

Tem mudança na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino. Com a vitória por 4 a 1 sobre o São José-SP nesta quarta-feira, o Palmeiras assumiu a primeira posição do campeonato, ainda que provisoriamente. A dois pontos das Palestrinas, o Corinthians entra em campo nesta quinta e, em caso de vitória sobre o Flamengo, pode retomar a liderança.

Ao todo, foram disputados cinco jogos pela décima rodada do Brasileiro. No Martins Pereira, o Palmeiras não tomou conhecimento do São José. Já no primeiro tempo, com Thaís, Julia Bianchi e Bia Zaneratto, o Alviverde abriu 3 a 0. Leticia chegou a descontar para as Águias do Vale, mas Duda deu números finais à partida.

No Rio de Janeiro, o Internacional também construiu sua vitória no primeiro tempo. Mesmo atuando como visitante, as Gurias Coloradas fizeram 2 a 0 no Botafogo no Estádio Nilton Santos e interromperam uma sequência de dois jogos sem vencer. Os gols do Inter foram marcados por Fabi Simões e Mileninha.

Já em Belo Horizonte, Cruzeiro e Sâo Paulo fizeram um dos jogos mais eletrizantes deste Brasileiro. O São Paulo saiu na frente logo no início, com Duda, aos cinco minutos de jogo. A Raposa, no entanto, não demorou para reagir. Mariana marcou aos 16 e deixou tudo igual. Minutos depois, foi a vez de Jaqueline balançar as redes e recolocar o São Paulo na frente. Mas, depois do intervalo, veio mais um gol de Mariana para deixar tudo igual: 2 a 2, o placar final da partida.

Se a briga pela liderança está acirrada, o mesmo não pode se dizer da lanterna do campeonato. Último colocado, o Napoli foi derrotado mais uma vez. Nesta quarta, foi a Ferroviária quem saiu vitoriosa. As Guerreiras Grenás fizeram 3 a 1 jogando fora de casa e confirmaram o grande momento vivido pelo clube na competição.

Quem também segue sem conseguir sair da zona de rebaixamento é o Minas Brasília, que sofreu nova derrota nesta rodada. As Candangas receberam o Avaí Kindermann e perderam por 3 a 2. O resultado deixa o Minas na 14ª colocação, enquanto o Avaí Kindermann ganha fôlego em sua recuperação e assume o oitavo lugar.