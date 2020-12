Palmeiras abre semifinal da Libertadores em Buenos Aires contra o River Plate

Agência Palmeiras Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, enfrenta o River Plate na semifinal

Datas definidas para as semifinais da Copa Libertadores e os brasileiros Palmeiras e Santos começam 2021 com decisão pela frente. A Confederação Brasileira de Futebol (Conmebol) divulgou a tabela detalhada dos jogos que definem o finalista da edição 2020 da competição continental com duelos entre brasileiros e argentinos pelo título.

As primeiras equipes a entrar em campo em busca de uma vaga para a grande decisão da Liberta serão River Plate-ARG e Palmeiras, que fazem a partida de ida no dia 5 de janeiro, a partir das 20h30 (MS), no Estádio Libertadores de América, em Buenos Aires. A volta acontece uma semana depois, no dia 12, no mesmo horário, no Allianz Parque, em São Paulo.

Na outra chave, o Santos aguarda o adversário na disputa entre Boca Juniors-ARG e Racing-ARG que fazem partida de volta na próxima quarta-feira (23). O Racing joga pelo empate por ter vencido a ida por 1 a 0. Mas as datas dos confrontos semifinais estão certas. O jogo de ida será, obrigatoriamente, na Argentina, no dia 6 de janeiro, a partir das 18h15 (MS), em estádio ainda a ser definido. A volta será uma semana depois, no dia 13, no mesmo horário, na Vila Belmiro, em Santos.

A final da Libertadores será disputada em jogo único no dia 30 de janeiro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.