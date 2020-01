Operário será o time mais mostrado pela TV na primeira fase do Estadual

Anderson Ramos/Capital News Operário terá quatro jogos na primeira fase transmitidos pela TV

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e a TV Morena divulgaram a lista de jogos que terão transmissão ao vivo na primeira fase do Campeonato Estadual. Nas nove rodadas disputadas, serão oito jogos transmitidos para todo o Estado pela afiliada da TV Globo, sempre aos domingos, às 15h.

Na lista de jogos, o time com mais participação é o Operário com quatro jogos, ou seja, metade das partidas mostradas. Em seguida aparecem Aquidauanense e Comercial, com três jogos. Águia Negra, Costa Rica, Corumbaense, Maracaju AC, Cena e SE Pontaporanense terão um jogo com transmissão pela TV. O único time excluído da lista na primeira fase é a Serc, de Chapadão do Sul.

Inicialmente, o primeiro jogo a ter transmissão pela TV seria Águia Negra e Pontaporanense, dia 22, às 20h30, jogo de abertura da competição, mas a emissora optou por inaugurar suas transmissões no dia 26, com Corumbaense e MAC, às 15h, no Estádio Arthur Marinho.

Confira a lista dos outros jogos que terão transmissão na primeira fase:

2/02 – Operário x Pontaporanense

9/02 – Operário x Aquidauanense

16/02 – Aquidauanense x Comercial

22/02 – Comercial x Operário

1/03 – Costa Rica x Aquidauanense

8/03 – Águia Negra x Operário

15/03 – Comercial x Cena